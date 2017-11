El Ayuntamiento de Málaga multa a dos colegios por ruido al hacer deporte El Lex Flavia y el Revello de Toro reciben la sanción municipal de 12.000 euros y la prohibición de cualquier tipo de actividad extraescolar FRANCISCO GUTIÉRREZ Jueves, 30 noviembre 2017, 20:37

Prohibida toda actividad extraescolar. Así de rotundos fueron los agentes de la Policía Local cuando entregaron ayer a la directora del colegio Lex Flavia Malacitana la resolución del expediente que se abrió al centro por ruidos excesivos. 12.000 euros de sanción económica, ya firme, y la prohibición de cualquier tipo de actividad, ya sea deportiva, escolar o lúdica. Es la misma sanción que ha recibido el otro colegio afectado por denuncias por ruidos, el Félix Revello de Toro, situado en Teatinos. De nada han servido las alegaciones presentadas por la Delegación de Educación. Ni el hecho de que la comunidad de vecinos de la que partió la denuncia a este último centro la retirara hace unos meses.

Unos 25 niños y niñas se quedaron ayer tarde sin poder practicar baloncesto en el Lex Flavia, clases que se impartían de 4 a 5, por la escuela vinculada con la Federación Andaluza de Baloncesto. También se suspendieron las actividades de fútbol y patinaje, que ocupaban las siguientes horas de la tarde.

En el caso del Revello de Toro, se ha recibido la sanción, por el mismo importe, 12.000 euros, y se comunica a la dirección del centro que se levanta la medida cautelar, aunque no se había impuesto ninguna en concreto. Se da la circunstancia de que los vecinos de un bloque cercano, del que partió la denuncia por ruidos, acordaron en una reunión de propietarios retirarla. Pero el Ayuntamiento no ha tenido en cuenta la decisión de los vecinos. Como no ha realizado las nuevas mediciones del nivel de ruidos a las que se había comprometido, durante la tramitación del expediente, para comprobar la efectividad de las medidas que se habían tomado para reducir el nivel de ruidos. El alcalde tampoco ha cumplido su promesa de insonorizar el Lex Flavia.

Por su parte, sigue tramitándose el expediente sancionador a un tercer centro, el IES Puerta Oscura, en la zona de Arroyo de los Ángeles. Aquí entrena el Club Deportivo Puerta Oscura.

La multa tendrán que afrontarla los respectivos centros sancionados, aunque no son actividades escolares, ni están organizadas por los centros ni por Educación. Los colegios prestan sus instalaciones a los equipos deportivos, porque la ciudad no cuenta con pistas deportivas en las que puedan desarrollar sus actividades.

Peligra el convenio

La comunicación de la sanción económica ha causado una gran sorpresa en la Delegación de Educación, sobre todo cuando se había abierto una vía de diálogo y entendimiento entre ambas administraciones y parecía que había acuerdo respecto al convenio entre Educación y Ayuntamiento para el uso de las instalaciones de los centros educativos fuera del horario escolar. De hecho, la junta de gobierno local aprobó la semana pasada el convenio de colaboración, que incluye a cuatro colegios: Ramón del Valle-Inclán, Hans Christian Andersen, Pintor Félix Revello de Toro y Rectora Adelaida de la Calle, y a tres institutos: Ben Gabirol, Litoral y Ciudad de Melilla.

En el convenio, consensuado con la Consejería de Educación, se recoge que la Junta cuenta con las competencias de los colegios y de los institutos y que los ayuntamientos pueden utilizar esos centros fuera del horario lectivo para llevar a cabo actividades educativas, culturales, deportivas o de carácter social. El convenio contempla que los clubes deportivos podrán utilizar esas instalaciones de 20.00 a 22.00 horas siempre que presenten un proyecto deportivo para cada centro docente.

La notificación de las sanciones económicas deja en el aire el futuro de este convenio y la posibilidad de que casi un millar de jóvenes practiquen deporte en las pistas de colegios e institutos.