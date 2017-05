Zorrilla plantea que Antonio Banderas ya había decidido marcharse del proyecto del Astoria y que ha usado la polémica para justificarlo

El portavoz del grupo municipal Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha planteado esta mañana que el actor Antonio Banderas y el arquitecto José Seguí tenían ya previsto abandonar el proyecto en los terrenos del antiguo cine Astoria y han aprovechado la polémica para aparecer como víctimas y justificar su marcha.

Zorrilla, a preguntas de los periodistas, ha vuelto a negar que él o su grupo hayan insultado o faltado al respeto a Banderas o cualquiera de los promotores del proyecto y ha retado a quién lo haya afirmado a través de los medios de comunicación que demuestre esas afirmaciones.

El edil piensa que Banderas y Seguí habrían dado marcha atrás en su participación en el proyecto tras ver que tenían que reducir la altura del edificio y aumentar la superficie cultural del mismo, lo que no dejaría los beneficios previstos.

Al mismo tiempo, Zorrilla ha aludido la posibilidad de que, además, ambos promotores no habrían dispuesto de las aportaciones económicas necesarias y que hasta hace poco habrían estado buscando inversores malagueños para obtener esos 14 millones de euros. Así, añade el edil, habrían jugado “al victimismo” aprovechando que su grupo político presentó en la pasado comisión de Urbanismo una moción reclamando que se cumpliera los acuerdos plenarios relacionados con el Astoria y se diera marcha atrás en lo que ha calificado como “simulacro de concurso”. Zorrilla ha bromeado sobre que Banderas haya abandonado el proyecto por causa de Málaga por la Gente. "No somos tan importantes. Ya quisiéramos que fuéramos capaces de frenar proyectos que no benefician a la mayoría”

El edil también ha respondido a las voces que le acusan de provocar pérdidas para la ciudad con la marcha de Banderas y Seguí y ha asegurado que sobre el tema del solar donde se instalaron los antiguos cines se lleva polemizando 20 años y que lo único que se ha perdido hasta el momento son los 21 millones que pagó el Ayuntamiento de Málaga a los promotores de un anterior proyecto “por la nefasta gestión del alcalde y sus constantes cambios de opinión”.

Málaga para la Gente reclamaba en su moción que se suspendiera “el simulacro” y se convocara el concurso “en condiciones”, tal y como se había acordado en pleno y con cabida de técnicos y especialistas en la materia

Este punto no fue aprobado por los votos contrarios del PP y la abstención del PSOE.

El edil de Izquierda Unida también tuvo palabras críticas para el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Juan Cassá, que votó a favor de la propuesta mencionada y ahora culpa a los partidos de izquierdas, cuando él se ha alineado con estos partidos de la izquierda y “ha usado nuestros argumentos, por lo que debería ser un poco coherente y no dar bandazos”.