Trump reconoce que Rusia está detrás de los ciberataques electorales

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, prometió el miércoles crear más puestos de trabajo que sus antecesores durante su gobierno que comienza el 20 de enero. "Vamos a crear empleos. Dije que seré el mayor creador de empleos que Dios ha creado. Y lo creo", dijo Trump en su primera conferencia de prensa como presidente electo.

Dos de cada tres quieren que Trump cierre su cuenta de Twitter El 64% de estadounidenses quiere que su presidente electo, Donald Trump, cierre su polémica cuenta de Twitter, mientras que un 51% desaprueba su gestión desde que ganó las elecciones hace dos meses, según una encuesta publicada hoy. El porcentaje de estadounidenses que desea que Trump cierre la cuenta de Twitter sube hasta el 71% cuando los encuestados tienen entre 18 y 34 años, de acuerdo con el estudio realizado por la Universidad de Quinnipiac (Connecticut). Tan solo el 32% de los encuestados -26% entre los más jóvenes- tiene una imagen positiva de la afición de su presidente electo a esa red social. Las cifras contrastan con las del todavía presidente del país, Barack Obama, quien dejará el Despacho Oval el próximo día 20 con una aprobación del 55% y una imagen negativa del 39%, sus mejores datos desde 2009, el primer año de su era. El estudio también revela que el 45% de los estadounidenses cree que Trump será peor presidente que Obama, mientras que el 34% prevé que será mejor y el 15% opina que serán lo mismo.

Durante su intervención, prometió construir ya el muro con México y lo cobraría a través de impuestos. El multimillonario dijo que no esperará un año o un año y medio para la construcción sino que empezará ya, y que el país vecino pagará por la obra de una manera u otra, posiblemente a través de impuestos.

"No es una cerca. Es un muro", afirmó. "No quiero esperar un año o un año y medio" para empezarlo, añadió. "México pagará por él (...) sea a través de un impuesto o de un pago, es menos probable que sea un pago", dijo.

En cuanto a los ciberataques electorales, el nuevo líder estadounidense reconoció que Rusia estuvo detrás de los hackeos realizados en el proceso electoral que culminó con los comicios del 8 de noviembre. "'Hackear' es malo, no tendría que haber ocurrido", afirmó, refiriéndose a los informes de inteligencia que indican que los ataques cibernéticos rusos pudieron beneficiar al aspirante presidencial republicano. "Sobre el 'hackeo', creo que fue Rusia", agregó, en una posición que cambia opiniones anteriores en las que se mostraba reacio a aceptar que Rusia estuviera detrás de estas acciones de pirateo informático, que afectaron especialmente al bando demócrata.

Del mismo modo, el multimillonario ha criticado las "noticias falsas" publicadas en las últimas horas sobre él y ha deslizado que, "quizás", la información sobre el supuesto chantaje de Rusia ha procedido de los servicios de Inteligencia norteamericanos. Trump ha dicho que las informaciones "no tienen sentido" y, por este motivo, ha asegurado que "es algo que no se tendría que haber escrito nunca". En este sentido, ha asegurado que es una "mancha" en el historial de cadenas como CNN y ha achacado la publicación a "gente enferma".

El magnate neoyorquino ha declarado que si Moscú tuviese algo contra él lo publicaría, al igual que se han divulgado los documentos interceptados en los ciberataques contra el Partido Demócrata y su última candidata presidencial, Hillary Clinton. Trump ha recordado que visitó hace años Rusia y ha explicado que, como persona conocida, tiene siempre "mucho cuidado" y está rodeado de guardaespaldas. El mandatario electo ha añadido que también advierte a quienes le acompañan: "tened cuidado porque hay cámaras en todos lados".

Trump ha aclarado que esta amenaza no sólo se circunscribe a Rusia, sino que "puede pasar en cualquier sitio".

Sobre el futuro de las relaciones con Rusia, Trump ha instado a no dar nada por sentado. El presidente electo ha afirmado que el Gobierno de Barack Obama ha tenido una "muy mala relación" con el rival político durante la Guerra Fría y ha adelantado que él no sabe "cómo se llevará" con Putin. "Gustarle a Putin es un punto a mi favor, no un problema", ha apostillado, ante las preguntas de los periodistas. El magnate espera lograr alianzas con Moscú para colaborar, por ejemplo, en la lucha contra el terrorismo. "No olvidemos que el Gobierno actual creó Estado Islámico al salir de Irak en el momento inadecuado", ha apostillado, recuperando una de las críticas más duras que ha pronunciado contra Obama y su equipo.

Obamacare, un "desastre total"

El magnate afirma que los republicanos harán un favor a los demócratas derogando el Obamacare. Trump ha subrayado que la reforma sanitaria impulsada por su predecesor es un "desastre total" y ha anunciado que los republicanos intentarán derogarla inmediatamente para hacerle un favor a los demócratas. Además, ha expresado su intención de "recuperar la industria farmacéutica". En este sentido, ha dicho que "lo más sencillo" sería dejar que el Obamacare "implosionase" en 2017, en la medida en que no puede subsistir con su normativa actual. "Podíamos limitarnos a sentarnos y criticar", ha argumentado. "El Obamacare es un problema de los demócratas y nosotros vamos a acabar con este problema por ellos. Vamos a prestarles un gran servicio", ha añadido.

Trump ha anunciado que, en cuanto sean confirmados los miembros de su Gobierno, se presentará un plan para "derogar y sustituir" la reforma sanitaria, de tal forma que Estados Unidos pueda tener "una sanidad mucho menos costosa y mucho mejor". El magnate no ha ofrecido detalle alguno sobre este plan.

Asímismo, Trump ha adelantado su intención de que las compañías farmacéuticas vuelvan a Estados Unidos. "Tenemos que recuperar nuestra industria farmacéutica", ha señalado, tras asegurar que su deslocalización ha sido "desastrosa". El presidente electo considera que las compañías farmacéuticas se están "escapando con el crimen" de los precios que cobran al gobierno por los medicamentos, y ha prometido que eso va a cambiar.

En este sentido, ha propuesto la creación de nuevos procedimientos de licitación para las farmacéuticas. A su juicio, "hay muy poca oferta de medicamentos. Somos el mayor comprador del mundo y, sin embargo, no hacemos una oferta adecuada. Vamos a empezar a hacer una oferta y vamos a empezar a ahorrar miles de millones de dólares", ha asegurado.