Menos mal que te vas Obama .. No contento con el follón que dejas en Siria, Irán, irak, Libia..y con los judíos, ahora lo haces con Rusia... Si dice que los rusos interfiririeron en las elecciones americanas.. Como es que el no lo impidistes siendo el actual presidente.

Obama no has sido un buen presidente que no sabes perder y quieres dejarle problemas a tu sucesor. Pero no lo conseguirás.. El pueblo americano es grande y fuerte y sabrá apoyar a tu sucesor.