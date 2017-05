La temporada de riego en el Guadalhorce contempla más agua en los meses de verano

Los agricultores del Valle del Guadalhorce podrán comenzar a regar a partir de mañana lunes 8 de mayo, una vez que la Junta de Andalucía ya les ha comunicado el inicio de la campaña de regadío con agua procedente del sistema del Guadalhorce, que conforman los embalses de Guadalhorce, Conde de Guadalhorce y Gaudalteba. Según la comunicación realizada a los regantes y a las organizaciones agrarias, señala que este año la campaña que se alargará desde principios de mayo hasta mediados del próximo mes de septiembre. En concreto, la Consejería de Medio Ambiente ha decidido destinar a regadío un volumen total de 25,5 hectómetros cúbicos para los cuatro meses que dura la campaña.

Datos 10.000hectáreas de cultivo se beneficiarán de la campaña de regadío en el Guadalhorce, que comienza ahora y finalizará a mediados de septiembre. 25,5hectómetros cúbicos es el agua que se destinará a riego en los cuatro meses que dura la campaña.

El objetivo es que los agricultores puedan disponer de más cantidad agua en los meses más calurosos de la temporada estival.

Según Asaja Málaga, de junio a agosto la Junta ha decidido destinar a regadío un volumen de seis hectómetros cúbicos para cada mes, mientras que en septiembre esa cantidad bajará a 2,5 hectómetros cúbicos. Si se mantienen las previsiones inicial de la Junta este próximo mayo se distribuirán cinco hectómetros cúbicos.

El secretario de la Asociación Provincial Regantes de Málaga (Aprema), Juan Antonio Aguilar, ha explicado sin embargo que las necesidades de agua durante este mes son menores, debido a las precipitaciones caídas en la zona, y de manera especial en el sector cítrico. En cambio, no sucede lo mismo con los cultivo hortícolas, que si están demandando ya agua. «Esto significa que es muy probable que hasta bien avanzado este mes sólo se riegue con agua del sistema el 40 por ciento de la superficie de cultivo del Guadalhorce», ha manifestado el secretario de Aprema.

Según Aguilar, lo acordado con los responsables de la delegación territorial es intentar echar los menos posible de agua a las acequias, aún cuando este no está diseñado para ello. «Queremos ahorrar el máximo posible de agua y no desaprovecharla. La idea es regar por turnos, utilizar sólo y únicamente la necesario y no tirarla», ha manifestado el secretario de Aprema, que ha avanzado que solicitarán a la Junta que se le corte el agua a aquellos agricultores que tiren o malgasten este recurso.

Uno de los problemas a los que tendrán que enfrentarse este año los agricultores y regantes del Guadalhorce es a la salinización del agua de riego. Según Aguilar, esta campaña el grado de salinidad será mayor, probablemente en torno a un gramo de sal por litro, algo que preocupa a los productores, desde el momento en que hay numerosos cultivos que «no admiten tanta sal. Además no queremos que nuestra tierras se salinicen».

Uno de los grandes problemas del sistema del Guadalhorce es la alta salinidad que concentra el pantano del Guadalhorce por culpa del manantial de Meliones. Los agricultores llevan años demandando una solución que no llega.