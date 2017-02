«Me pondría los trajes de flamenca que mi madre lució hace cuarenta años»

La esposa del torero Francisco Rivera, Lourdes Montes, participa en Fimaf 2017 con ‘Mi Abril’, la firma que ha creado junto a su amiga y socia Rocío Terry.

–De las novias de Analinen a las flamencas de ‘Mi Abril’, ¿cómo se gesta este cambio?

–Es una nueva apuesta que llevamos trabajando Rocío Terry y yo desde hace un año. Llevo toda mi vida ligada al traje de flamenca y había llegado el momento de lanzarnos.

–¿Cómo concibe esta vestimenta que ha ido renovándose con el paso de los años?

–Para mí el vestido de gitana debe ser tradicional, cómodo y atemporal. Que te permita bailar nueve horas sin estar incómoda y con tejidos de calidad. Siempre con mangas, si no está incompleto. La referencia son los trajes que lucían nuestras madres hace 40 años, no han pasado de moda, yo me los pondría ahora.

–¿Es más de feria o de romería?

–Amí me gusta más la feria, me he vestido de flamenca desde que tenía un año y hasta hoy, pero nuestros diseños son válidos para ambas ocasiones.

–¿Cómo es la primera colección de ‘Mi Abril’?

–Como digo, son diseños atemporales pero con un toque de tendencia. Por ejemplo hemos incorporado algunos plisados. Los tejidos son muy importantes, con estampados de lunares, lisos y florales. Y los complementos ¡fundamentales! los de anticuario de Barón&Terry son ideales. Yo tengo especial predilección por los corales.