La historia detrás de Celia Fuentes, la influencer fallecida Celia Fuentes, en la MercedesBenz FAshion Week de Madrid / Celfc "Obsesionada" por conseguir 'likes', con tendencia a la depresión y un romance sonado en Argentina han sido algunos de los episodios de la vida de la exconcursante más polémica de Quiero Ser SUR.ES Jueves, 21 septiembre 2017, 18:24

Este martes el mundo de la moda y, concretamente, el de las instagrammers e influencers españolas se vestía de luto. Celia Fuentes, modelo, influencer y exconcursante de 'Quiero ser' fallecía en su casa en extrañas circunstancias a la edad de 27 años. Aless Gibaja, exconcursante de Gran Hermano VIP y amigo íntimo de Celia Fuentes, daba la triste noticia en su stories de Instagram y casi de manera inmediata el último post de la joven se llenaba de condolencias y mensajes de pésame.

A quién le gusta dormir la siesta más que a mi? ☝🏼☝🏼☝🏼☝🏼 📸: @danphto Una publicación compartida de Celia Fuentes (@celfc) el 18 de Sep de 2017 a la(s) 8:55 PDT

A expensas de los resultados de la autopsia, todo apunta a que Celia Fuentes falleció debido a una excesiva ingesta de pastillas para dormir, tal y como se hace eco El Mundo.

La joven, que trabajaba para distintas marcas de moda, se dejó ver la semana pasada en una fiesta de Yo Dona y en algunos desfiles de la Mercedes Fashion Week en Madrid, unas presencias que no hacían presagiar el fatal desenlace de esta joven instagrammer española que en Argentina era portada de revistas del corazón.

M A G I A ✨ así es la colección de @robertoverinooficial que ha presentado en la #MBMFW Gracias por contar todos los años conmigo y creer en mi desde el minuto uno ♥️. Una publicación compartida de Celia Fuentes (@celfc) el 14 de Sep de 2017 a la(s) 12:19 PDT

¿Quién es Celia Fuentes?

Celia Fuentes, de 27 años, tenía un grado en Dirección de Administración de Empresas y era muy activa en las redes sociales, donde contaba con más de 250.000 seguidores en Instagram. Fue en el verano de 2016 cuando Celia se hizo popular tras concursar en el programa 'Quiero Ser', un espacio presentado por Sara Carbonero y en el que participaban como coaches Dulceida, Madame de Rosa y Cristo Bañez. Su paso por el programa de Divinity (cadena a la que fue relegado tras estrenarse en Telecinco) fue bastante sonoro, ya que abandonó 'Quiero Ser' con mucha polémica, acusandolo de manipulación. De hecho, Fuentes subió a YouTube un vídeo en el que criticaba el formato y a algunos de sus profesores como Dulceida y Madame de Rosa, contras las que cargó muy duramente. Mejor parada salía Sara Carbonero de la que dijo que coincidián pocas veces, pero que era muy simpática.

Affaire con un político argentino

Sin embargo, Celia Fuentes saltó a la fama hace varios meses en otro país, Argentina. Allí, la influencer española saltó a las revistas del corazón después de que afirmara que mantenía un romance con Juan Facundo Moyano, un joven político del partido Frente Renovador. Sin embargo, tras algunos encuentros en Madrid, Moyano comenzó a salir este verano con una famosa modelo argentina de los 90, Nicole Neumann, un hecho que disgustó a Celia Fuentes.

Ayer en el photocall del maravilloso desfile de @robertoverinooficial ✨. El total look es del diseñador y el make up 💄: @ray.glez Una vez más, gracias a @thewhiteofficepr por hacer que todo salga a la perfección ♥️. #MBFWM #RobertoVerino Una publicación compartida de Celia Fuentes (@celfc) el 15 de Sep de 2017 a la(s) 4:56 PDT

El sitio web Primicias Ya, ha filtrado una de las últimas conversaciones de la modelo con Eva Bargiela, ex de Moyano, a través de WhatsApp en la que le comentaba que le acababan de "romper el corazón" (en referencia a otra persona distinta a Moyano), que había "pensado en querer morir" y que se le había venido "el mundo encima".

Además, según declaraciones publicadas por El Mundo, sus amigos han relatado que Celia Fuentes vivía "obsesionada" por conseguir 'likes' en su cuenta de Instagram y que siempre "estaba muy agobiada con su trabajo de influencer porque quería conseguir muchos seguidores para conseguir más dinero de las marcas".

En tratamiento

Los familiares de la joven eran conscientes de que "no estaba bien" y han señalado que llevaba tiempo en "tratamiento y tomando pastillas", tal y como han declarado para la publicación LOOK, donde han reconocido que no atravesaba un buen momento.

Por su parte, Aless Gibaja también se hacía eco de la salud de la instagrammer en unas declaraciones para ABC. "Es cierto que Celia sufría depresiones desde hace algún tiempo", indicaba Gibaja, a la vez que apuntaba que ahora "estaba muy feliz y emocionada por lo bien que le estaba yendo en el mundo de la moda. Ha sido un palo muy grande. Nadie se lo esperaba".