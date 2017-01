Isabel Pantoja: «Han sido dos años difíciles, intensos, dolorosos»

De negro, con un cuerpo de lentejuelas, y más delgada de lo habitual para su única entrevista en España. Y sin cobrar, como bien puntualizó Pablo Motos. Así apareció Isabel Pantoja para romper su silencio diez meses después de tras salir de la cárcel, "un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme", puntualizó sin más vueltas.

"Han sido dos años difíciles, dos años intensos, dolorosos, de los que estoy tratando de salir psíquicamente a través de mi trabajo", detalló la artista. Su mejor terapia está siendo volver a lo que hace desde hace 40 años: cantar.

"No puedo permitirme el lujo de venirme abajo. Ni por mi familia ni por mi público", relata sobre los malos momentos que pasa de vez en cuando.

Con su madre como espectadora de excepción desde su casa, la tonadillera confesó que la llama cada dos horas cuando está trabajando. "Mi madre me habla como si tuviera cinco años; para ella seré su niña y lo seré hasta que me vaya", confesó entre risas. "Mi madre es lo más importante de mi vida junto con sus hijos". Pero tampoco se quiso olvidar de su padre ni de su marido, Paquirri. A los que sumó a Juan Gabriel, su compadre.

"He tenido mucho tiempo para hablar, pensar, saber lo bueno y malo de esta vida", detalló en alusión al tiempo que pasó en prisión. Poco más se habló del tema. Entró entonces a través del teléfono su hijo Kiko, toda una sorpresa. "Quería decirte que tanto yo como la familia al completo te queremos, nos sentimos muy orgullosos de ti. Que lo sepas", explicó el DJ, quien se definió como un "enchufado" por formar parte del disco de Isabel Pantoja. Los piropos de madre a hijo tampoco se quedaron atrás, ya que le alabó el "talento". "Mi hijo tiene un mérito increíble, porque le han entregado dos discos de oro y lo ha hecho solito, con su talento".

¿Hay gente a la que cree que le molesta que hoy esté aquí?, le soltó Motos. "Ya me da lo mismo, hasta que se apague el sol (en referencia al título de su disco) voy a tener que cantar y trabajar. Lo más importante en la vida es la salud", le respondió la artista.

Se rió de sus frases célebres como "cómprate una vida", de la que contó cómo surgió. O sus "dientes, dientes, que es lo que más les jode". "Hay que reírse, porque las tristezas vienen solas y para tres días que vamos a vivir... yo tengo ya esa filosofía de vida. El pasado ya no está y yo quiero pasar lo que me queda sonriendo", explicó. Sin olvidar que a sus nietos les da todos los caprichos.

Sobre una futura relación sentimental fue tajante: "Tengo mi corazón tan lleno de amor, que ese tipo de amor no me entra ni un hilito de luz (en mi corazón)... de momento", sentenció. De un hombre explicó que se fija en los dientes y en los zapatos, que deben estar limpios. "Yo veo unos zapatos sucios y salgo corriendo".

Y se emocionó mucho hablando de su perrita Sisi, "a la que sólo le queda un diente". Con ella lleva 14 años, cuando se la regalaron en un programa de televisión y a la que Chabelita la bautizó como Isabel Pantoja Martín, aunque luego le recortaron el nombre a Sisi P.

Aunque el programa no fue directo, quizás por evitar alguna sopresa o pregunta incómoda, aunque desde el espacio no han querido puntualizar por qué no se ha transmitido en directo.

Y, por supuesto, cantó, ya que la tonadillera acudió al programa de Antena 3 para promocionar su nuevo disco, 'Hasta que se apague el sol', que salió a la venta el pasado 11 de noviembre. Y Motos también aprovechó para entregarle el disco de oro por su álbum, entre los que destacó una letra que parecía destinada a Julián Muñoz, aunque en ningún momento salió el nombre. Eso sí, Pantoja rápidamente enfatizó que ella no era la compositora de las letras.

También contó su receta de pollo a la Pantoja y tuvo que hacer un gazpacho en el plato mientras cantaba la melodía de 'Con las manos en la masa'.