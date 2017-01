La guerra de zascas entre Motos y MiIá en 'El Hormiguero'

Mercedes Milá regresó anoche a Atresmedia 15 años después de su marcha a Mediaset. La visita a 'El hormiguero' prometía y, no solo no defraudó, sino que superó las expectativas. De hecho, el espacio logró su segundo mejor dato del curso, con un 17.6%. La periodista de Mediaset protagonizó una intensa guerra de zascas con Pablo Motos, quien no daba crédito ante su humor escatológico y sus confesiones sin pelos en la lengua. La periodista habló sobre su marcha de 'Gran Hermano' -reconociendo que en la última etapa no se encontraba bien - y sobre su nuevo programa de libros en la cadena de la competencia, 'ConvénZeme'.

"Hoy hay programón", avanzaba Pablo Motos al arranque de la noche. Y no se equivocó. Milá entró al trapo y no se cortó en hablar de 'pedos', de Trump o de su sucesor al frente de Gran Hermano, Jorge Javier Vázquez. Nada más empezar la entrevista, la introducción del conductor de 'El Hormiguero' ya puso en pie de guerra a Milá, que estuvo a la defensiva durante toda la charla con su ironía característica. "Estás a punto de hacer un programa sobre libros...", le dijo Motos. Y ella le interrumpió indignada: "¿Cómo que estoy a punto?, ya lo estamos emitiendo, ¿es que no lo has visto?", le replicó para continuar con el tono: "Tú haces siempre lo mismo con tus invitados, es decir, ¿les das una patada en la boca?", preguntó Mercedes. "Entonces no me hagas la entrevista porque no tienes ni puta idea. Voy a emitir mi último programa este fin de semana", añadió ante un Pablo Motos que no daba crédito e intentaba defenderse como podía: "Pensaba que empezabas ahora. Como hagamos así la entrevista vamos mal. Aguanto dos golpes, al tercero devuelvo", le contestó. "Estoy intentando ser amable", decía él. "Pero no te sale", respondía ella, sin rebajar la tensión de la entrevista.

Preguntada por si era nudista, Milá lo confirmó y llegó a afirmar: "Es importantísimo ser guarro. Yo soy guarrísima", dijo entre risas. "¿Qué malo hay en tirarse pedos?. Si vas conduciendo mucho mejor porque te viene el olorcito”, sentenció la catalana. Pero más allá del juego entre ambos comunicadores, Motos no obvió preguntar a la periodista por su salida del reality de Telecinco. "Han sido 16 años de entrega total y decidí que después de había llegado el momento de hacer otras cosas. Les dije que me hicieran una oferta bonita, pedí algo más de dinero, pero no me hicieron la oferta final", confesó para acto seguido ponerse seria por primera vez en la charla: "Tengo muy metido en mi alma a 'Gran Hermano', fueron 16 años, pero acabaron con mi salud. Los últimos dos programas los hice en unas condiciones físicas y mentales un poco raras. Me atacó la melancolía, el miedo, la inseguridad...Dormía muy poco, ahora soy otra persona, incluso la piel la tengo mejor", reveló. Entonces Motos respondía: "Yo siempre te veo muy bien, ahora, no sería tu pareja ni harto de vino", bromeaba. "Tú eres demasiado bajito para mí", le respondía ella. Sobre Jorge Javier Vázquez, la presentadora se deshizo en halagos asegurando que le parece un profesional "con un valor increíble y una capacidad de trabajo que yo ya no tengo".