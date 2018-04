Teresa Porras rectifica y dice que la feria del Centro no peligra La concejala de Fiestas había dicho que con la futura ley del alcohol «será difícil celebrar la fiesta en la calle» JUAN SOTO Málaga Lunes, 30 abril 2018, 15:09

La concejala de Fiestas, Teresa Porras, rectifica y asegura ahora que la feria del Centro no peligra. Durante la celebración de una comisión extraordinaria y urgente para aprobar la nueva ordenanza de feria, Porras había dicho que la futura ley del alcohol que tramita el Gobierno «será difícil celebrar la feria del Centro en la calle porque no se podrá permitir beber fuera de los sitios establecidos y aquellos que están legalizados». Tras publicar este periódico dichas declaraciones, Porras ha señalado que se refiere sólo al consumo de alcohol en la calle y no a la fiesta en sí.

La aprobación inicial de la ordenanza ha salido adelante con siete votos a favor, tres en contra y tres abstenciones. A partir de ahora, esta nueva regulación deberá ser aprobada de forma inicial en el próximo pleno y pasar a exposición pública para que los colectivos puedan hacer sus alegaciones antes de ser aprobada definitivamente y entrar en vigor antes de la próxima feria, que arrancará el 11 de agosto.

Entre otras medidas, la futura ordenanza prevé obligar a los adjudicatarios de las casetas del Real a iniciar su actividad a las 12 de la mañana. Igualmente, la normativa prohibirá la instalación de barbacoas, parrillas y la exposición de alimentos en la entrada de las casetas o en cualquier otra zona que no sea la cocina. A instancias del PSOE, también se autorizará el paseo de ponis para ser montados por menores de edad aunque no para ser utilizados como atracción.

00:57 Vídeo. Las primeras declaraciones de Teresa Porras, en vídeo.

Durante el debate previo a su aprobación, el concejal socialista Salvador Trujillo ha lamentado que con esta ordenanza «no se quiere entrar en el fondo del problema» y ha pedido que se resuelvan aspectos como cuál debe ser el futuro de la feria del Centro o por qué no se utilizan aún las casetas del Real durante todo el año. En la misma línea, la edil de Málaga para la Gente, Remedios Ramos, ha asegurado que ellos no están de acuerdo «con el carácter privatizador» de la celebración.

Por contra, la edil Teresa Porras les ha acusado de no ser constructivos y de instalarse «en el no por el no». Ha recordado que todos los años mantiene una reunión de trabajo con Ciudadanos y con los grupos que desean mejorar la fiesta y que «es complicado ponerse de acuerdo con alguien que vota en contra hasta de sus propias enmiendas» (en referencia al PSOE).