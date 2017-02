El ‘agro’ malagueño aterriza en Berlín para exhibir sus productos en la mayor feria del sector en Europa

Málaga no está entre las provincias de Andalucía con mayor representación en Fruit Logística de Berlín. De las 63 empresas andaluzas que participan desde hoy y hasta el viernes 10 en la feria internacional de frutas y hortalizas frescas sólo seis son de Málaga, cinco están especializadas en la producción y comercialización de frutas tropicales y una pertenece al sector cítrico. Sin embargo, acuden con la intención de exhibir productos en los que el agro malagueños es líder en España: aguacate, mango y limón, frutos que están de moda en el mercado europeo desde el momento en que no dejen de seducir a los consumidores de la UE. En el caso del tropical además se trata de frutos que no dejan de crecer en consumo, en parte ligado a sus beneficios como productos saludables.

En concreto, asisten con expositor propio a la gran cita de la hortofruticultura alemana las firmas malagueñas Frutas Montosa, Trops, Frutas Reyes Gutiérrez, Tropical Millenium y Trópico Spain, en representación del sector tropical, y Tana, como principal empresa comercializadora de limones. Todas lo hacen con un objetivo común: mantener sus relaciones comerciales con sus actuales clientes en el mundo, presentar sus productos a los visitantes, establecer nuevos contactos y reunirse con proveedores de otros países productores, además de conocer las últimas tendencias del mercado de frutas y hortalizas.

Málaga y Cádiz contarán en esta cita internacional con seis empresas cada una, mientras que Sevilla lo hace con 10, Granada con 11 y Huelva con 12 y Almería con 18.

La feria es aprovechada además por numerosas empresas malagueñas dedicadas a la comercialización de frutas y hortalizas para asistir como y visitantes y tratar de aprovechar su estancia en Berlín para mantener contactos que le permitan ampliar mercados.

Durante las últimas ediciones Fruit Logísticas está despertando un mayor intereses para las firmas exportadoras malagueñas como lugar de encuentro con proveedores de terceros países. Es una práctica habituar entre el sector tropical y cítrico importar fruta de otros países una vez acabada la cosecha española para respirar y seguir abasteciendo a sus clientes, de ahí la importancia de este tipo de celebraciones. A Fruit Logística se desplazan profesionales de todo el mundo. La organización estima la asistencia de más de 70.000 visitantes, de los cuales el 83 por ciento son extranjeros (138 países). Además al certamen acuden este año 2.884 expositores, de los que 2.624 con extranjeros.

Los datos de exportación del agro malagueño van camino de establecer un nuevo récord. Sólo en los primeros once meses de 2016, las ventas en el exterior ascienden de enero a noviembre a 928 millones de euros, frente a 826,9 en todo 2015, según el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) y ello es gracias a la vocación exportadora de las empresas agroalimentarias de la provincia.