El infierno sobre hielo

AMC estrena 'The Terror', una serie que narra la expedición fallida de la marina británica al Ártico en 1845.Está producida por Ridley Scott y protagonizada por Jared Harris y Tobias Menzies

MIGUEL ÁNGEL ALFONSO

Miércoles, 21 marzo 2018, 00:02

A mediados del siglo XIX todavía quedaban rincones inhóspitos en el mundo por descubrir. Uno de ellos era el Ártico, sinónimo de aventuras para valientes marinos de la época, a los que aguardaban muchos peligros debido a temperaturas de hasta 50 grados bajo cero y al implacable hielo, capaz de partir el casco de madera de un barco como si fuera una cáscara de nuez. En 1845, la Marina Real Británica envió una misión formada por los buques 'Terror' y 'Erebus' para encontrar el Paso del Noroeste, una ruta que facilitara el comercio con Asia. Pero los expedicionarios desaparecieron y nunca se supo nada más de ellos. Ahora AMC lleva a la pequeña pantalla esta historia épica con 'Terror', serie que llegará a España el próximo 3 de abril (a partir de las 22.10 horas) y que está producida por Ridley Scott y protagonizada por Tobias Menzies (Londres, 1974) y Jared Harris (Londres, 1961). Ambos actores estuvieron ayer en Madrid para promocionar el título.

«Básicamente, si te quedas atrapado en el Ártico estás muerto. Tu primera preocupación es no dejarte comer por algo, porque para un oso polar un humano es un simple aperitivo. Luego empieza la carrera por encontrar cobijo, agua y comida, que es lo que intentarán estos marinos en los primeros capítulos», explicó a este periódico Harris, que interpreta al capitán Francis Crozier, el segundo al mando de la misión, y que deberá estar a la altura para salvar a sus hombres. El intérprete londinense saltó a la fama por su personaje del publicista Lane Pryce en 'Mad Men' (AMC) y, más recientemente, al dar vida al rey Jorge VI en 'The Crown' (Netflix).

Aunque la historia de 'The Terror' está basada en hechos reales, la serie toma el guion del libro homónimo de Dan Simmons, que añade elementos fantásticos y extrañas criaturas relacionadas con la cultura inuit, a los que se tendrán que enfrentar los marineros de la era victoriana, con un alto grado de superstición. Pero quien piense que puede tener algún parecido con la serie 'Perdidos', por la temática del aislamiento y los sucesos extraordinarios, va muy desencaminado. «Nosotros tenemos guion y un final definido», dice tajantemente Harris.

Una opinión compartida por su compañero Tobias Menzies, en el papel de James Fitzjames, un oficial emergente en la Marina Real en busca de gloria. El público español le recordará por su actuación como Edmure Tully en 'Juego de Tronos'. «Es la lucha entre el ser humano y la naturaleza en un lugar tan extremo como el Polo Norte, donde nadie les ha invitado. No deja de ser la historia de un grupo de personas que se quedan atrapadas en el hielo durante varios años. Cada uno de los barcos de la expedición se convierte en una microsociedad, muy codificada. Podría servir como un estudio de la propia sociedad de su época; es una manera de ver la historia muy interesante», señala.

Idioma inuit

El rodaje se llevó a cabo el año pasado en unos grandes estudios de Budapest, donde pudieron recrear el Polo Norte. Al menos, se libraron del frío, «aunque si no hubiera sido porque el equipo técnico no funciona a 40 grados bajo cero, nos hubieran hecho ir hasta allí», comenta socarronamente Harris, que tuvo que aprender unas nociones del idioma inuit para recrear el encuentro de los marineros con habitantes del Ártico. «Tuve que memorizar muchas frases de un día para otro; por la noche las aprendía y era un idioma que no conocía de nada. Eso fue lo más difícil, mi mayor preocupación», confiesa. Que nadie espere una segunda temporada después de los diez primeros episodios. Si leen la historia real, sabrán cómo acabó.