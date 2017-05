Los 'memes' del gallo de Manel Navarro no se han hecho esperar

Uno de los mayores temores de cualquier cantante es, sin duda, que encima de un escenario se le olvide la letra de la canción, se quede sin voz... o le salga un desafortunado 'gallo'. Le puede pasar a cualquier artista, pero cuando esto ocurre en la gala de Eurovisión, con millones de personas de todo el mundo pegados a la televisión, es mucho peor y las consecuencias casi inevitables. Y es que los comentarios empiezan a circular por las redes sociales y con ellos los siempre ocurrentes 'memes'.

Que se lo digan a Manel Navarro, el representante español de este año en Eurovisión, que a punto de finalizar su actuación, no pudo evitar que le saliera un sonoro 'gallo' en una de las notas altas de la canción 'Do it for your lover'. Antes de bajar del escenario, los primeros 'memes' ya circulaban por Internet.

El propio Manel Navarro ha hecho hoy alusión a este momento en su cuenta de Twitter. Tras agradecer el apoyo recibido y decir que estar sobre el escenario de Eurovisión ha sido la mejor experiencia de su vida, colgaba otro tuit en el que comentaba: "Aunque se haya colado un invitado no deseado". De hecho, el representante español ya había comentado a los periodistas lo ocurrido tras su actuación en el Centro Internacional de Exposiciones de Kiev. "Hemos tenido un compañero, un gallito que ha salido. Es lo que hay. Cosas del directo. No sé por qué ha pasado. La verdad es que cuando he bajado del escenario me he reído por la mala suerte de que me tuviera que pasar hoy", aseguró al respecto.

Aunque se haya colado un invitado no deseado...pic.twitter.com/eydtmSirai Manel Navarro Music (@ManelNMusic) 13 de mayo de 2017

Estos son algunos de los memes, comentarios y vídeos más recurrentes que circulan por las redes sociales:

Seguimos ostentando la mayor puntuación de un grupo español en #Eurovision pero no queremos ponernos "Gallitos" con el tema Mocedades (@grupoMocedades) 13 de mayo de 2017

Por cosas como esta adoro internet, gracias por hacer esta maravilla #Eurovisionpic.twitter.com/e3a3wQPTgR Adrii (@adrinegrin01) 13 de mayo de 2017