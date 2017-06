'Torera', la lidia desde una mirada femenina llega al Cervantes Un momento de la presentación en La Malagueta. / Fernando González La compañía malagueña de Antonio Andrade y Úrsula Moreno estrena en el teatro, dentro de la Bienal, una producción "no al uso" sobre la tauromaquia que profundiza en el mundo de la mujer REGINA SOTORRÍO Miércoles, 14 junio 2017, 13:51

Con un traje de luces negro, pose recta y y mirada seria, Úrsula Moreno se marca unos pases flamencos en el centro del ruedo de la Malagueta. Con ella, a pleno sol, baila su compañía mientras de fondo suena una música contemporánea con deje andaluz. Un aperitivo de lo que este viernes y sábado se verá en el Teatro Cervantes (20.00 horas, de 11 a 32 euros). La Compañía Flamenca Antonio Andrade y Úrsula Moreno estrenan 'Torera', un espectáculo programado por la Bienal de Flamenco de Málaga, organizada por la Diputación, donde no todo es lo que parece.

"Está basado en el mundo de la tauromaquia, pero no al uso", cuenta la bailaora malagueña. "Hay dos partes, una es lo que la gente espera de un espectáculo taurino, pero en la segunda le damos la vuelta y mostramos otra cosa", añade el productor Javier Andrade. 'Torera' se centra en el punto de vista de la mujer del diestro, porque "la vida de un torero ya se ha contado muchas veces, pero no la de la mujer", apostilla Úrsula Moreno. El mundo taurino sirve aquí de excusa para profundizar en el universo femenino. "Todo lo que le puede suceder a una mujer en la vida aparece y se cuenta con un lenguaje taurino. Lo importante no es la tauromaquia sino la mujer", detalla Javier Andrade. Como escribe el autor de la obra, Rafael Herrera, se trata de poner a la mujer "en interacción con el tótem más venerado de nuestra raza: el toro".

Arriba y abajo a la derecha, imágenes de la presentación. A la izquierda, la torera Mari Paz Vega. / Fernando González

No es convencional ni el argumento ni la puesta en escena. El flamenco ejerce de base para después "abrir el abanico" a otras danzas, como la contemporánea, y a otras músicas, desde Prokofiev, Mahler y Falla hasta una melodía de Elton John. Está concebido como un espectáculo para el gran público, no solo para el entendido en flamenco, que busca "emocionar" a través de los sentidos. "Van a ver colorido, van a sentir olores, van a oír una música maravillosa y van a sentir emociones", indica Úrsula.

Sobre el escenario, 19 artistas más "una sorpresa" que no quisieron desvelar, tan solo avanzaron que será una representación del elemento animal con un lenguaje innovador alejado del flamenco. Ángel Rojas firma la coreografía y la dirección artística de esta producción, con Ignacio García en la dirección escénica y Cristian de Moret en la música, y en la que participan bailaores como José Galvañ y artistas invitados como Akin Santos. Después de Málaga, esperan a la compañía malagueña en Tailandia, Alemania, Francia, Suiza, Japón y China.

Preguntado por la prensa, el también productor y músico Antonio Andrade aclara que 'Torera' no se posiciona "ni a un bando ni a otro", ni con los taurinos ni con los antitaurinos. "Nosotros solo exponemos nuestra tradición y eso no lo podemos negar. Nos tenemos que sentir orgullosos de ella. ¿Que tenemos que cambiar cosas? Por supuesto, pero vamos a exponerlo, vamos a vivirlo, discutir, intercambiar... Es un fallo muy grande si nos olvidamos o negamos nuestras tradiciones", defiendió en la presentación, acompañado por el diputado de Cultura Víctor González y el director de los teatros municipales Juan Antonio Vigar.