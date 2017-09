Más de cien voces en Málaga con una misma 'Pasión' Marco Frisina, el año pasado en la Catedral de Málaga / Fernando González Marco Frisina, batuta habitual del Vaticano, estrenará el próximo abril un oratorio en el Cervantes con l Filarmónica de Málaga, la Coral Cármina Nova y hasta 80 niños REGINA SOTORRÍO Lunes, 25 septiembre 2017, 01:30

Acostumbrado a las grandes solemnidades vaticanas y a las multitudinarias celebraciones de la Diócesis de Roma, su estreno en España al frente de 400 voces en la Catedral de Málaga le sobrecogió. Aquello fue hace más de un año y ya entonces el maestro de Capilla de la Catedral de Roma Marco Frisina decidió que sería aquí donde estrenaría su última obra, una ambiciosa ‘Pasión de Cristo’ con decenas de voces y textos en varias lenguas. Desde ese momento, ha visitado Málaga en varias ocasiones para concretar los detalles del debut, organizado por la Fundación Victoria en su 25 aniversario. En Semana Santa, por ejemplo, eligió a los primeros solistas. Se cruzó con el trono de la Humildad a su paso por calle Echegaray: «Y cuando vi el fervor y la belleza de las imágenes, pensé: ‘Ahora sé por qué Dios me ha traído hasta aquí para estrenar mi obra’», afirma.

Marco Frisina regresó a la ciudad a principios de septiembre para concretar el elenco de la obra, que se representará el 27 y 28 de abril en el Teatro Cervantes con la interpretación de los profesores de la Orquesta Filarmónica de Málaga. En total, alrededor de 240 personas, entre músicos y voces, participarán en esta producción, que se hará en versión oratorio y será grabada por la Fundación Victoria para publicarla próximamente en CD. El formato ópera se descartó por falta de tiempo.

Contará con una amplia presencia malagueña. A los 70 profesores de la Filarmónica acompañará en las voces el coro Cármina Nova y dos escolanías que darán vida a los ángeles: la Escolanía de la Real Basílica de El Escorial de Madrid y Pueri Cantores Sanctissimum Corpus Christi de Málaga. Juntos formarán un «ejercito celestial de 80 niños que se colocarán en un sitio especial del teatro para hacer el efecto de los ángeles que contemplan impávidos el drama de la Pasión», detalla Antonio del Pino, Cátedra de Música Sacra, organista de la Catedral y uno de los impulsores de la relación de Frisina con Málaga.

Además, habrá ocho solistas principales en la escena y otros tantos que serán elegidos del cuerpo coral. El barítono ubetense, formado en Málaga, Damián del Castillo asumirá el rol principal, el de Jesús de Nazaret. La Virgen María será la mezzosoprano ovetense Lola Casariego, uno de los papeles más difícil de elegir –según cuentan los responsables del proyecto– por la necesidad de encontrar a una intérprete que se moviera con soltura entre la ternura y el desgarro. La soprano malagueña Berna Perles, por su parte, está pendiente de otros compromisos para saber si podrá encarnar a María Magdalena en casa. A su alrededor, habrá numerosos personajes secundarios interpretados por gargantas como las de los malagueños Gerardo López (Cirineo) y Luis Pacetti (Longinos), que en esta propuesta cobran una especial relevancia.

Frisina expone la Pasión tal y como aparece en el Nuevo Testamento seleccionando pasajes y versos de los cuatro evangelios. «Elegir solo uno supondría sacrificar determinados detalles», explica. Pero ese relato principal, en orden cronológico y fiel a lo establecido en las escrituras, se verá interrumpido en algunos momentos por arias donde los personajes que le rodean reflexionan sobre lo que están viviendo. Y lo hacen tomando textos de poetas y escritores de cualquier parte del mundo. Así por ejemplo, Longinos pone voz y música al poema ‘El Cristo de Velázquez’ de Miguel de Unamuno. Judas, por su parte, cantará en ruso con los versos de Semyon Nadson. María Magdalena lo hará en francés con textos de Santa Teresa di Lisieux. Y los ángeles se expresarán en latín y griego. «Frisina utiliza muchas lenguas del mundo para mostrar la universalidad del dolor que asume Cristo con su Pasión», apunta Antonio del Pino.

El maestro de Capilla de la Catedral de Roma se compromete a escribir para la ciudad una ópera sobre Picasso

Queda por cerrar el nombre de la persona que hará de narrador, para la que tienen en mente a una «figura estrella de la ciudad»: Antonio Banderas. Aún no hay confirmación oficial, pero lo cierto es que la pasada Semana Santa Marco Frisina pudo presentarle el proyecto a Antonio Banderas y el actor mostró interés por la iniciativa.

Cada cosa a su tiempo. En octubre, el maestro de Capilla de Roma y batuta habitual del Vaticano volverá a Málaga para tener el primer contacto con la Orquesta Filarmónica de Málaga y hacer una lectura técnica con ellos. En lo musical, el sacerdote y compositor señala que la partitura está muy ligada a la tradición italiana y bebe del mundo de la ópera donde la melodía es fundamental; pero, al mismo tiempo, «respira el mundo de los inicios del siglo XX» con guiños a la música contemporánea. Inevitable, por ejemplo, para incluir los 39 latigazos que resonarán en el Cervantes.

Frisina concibe la música, como siempre deja claro, como una herramienta para comunicar la palabra de Dios. «Y con esta obra quiero demostrar hasta qué punto Cristo asume el dolor del hombre de hoy, que es el hombre de siempre. En un mundo desesperado, en conflictos y guerras, la única esperanza es darse cuenta de que Cristo ha asumido y redimido ese dolor», argumenta.

La ‘Passio Christi’ es una obra de madurez que se suma al extenso catálogo de composiciones de Frisina. Suyo es el himno que suena en todas las JMJ (Jornada Mundial de la Juventud), ‘Jesus Christ, you are my life’; es autor de numerosos oratorios, cantos litúrgicos, óperas, bandas sonoras de películas (colabora en el proyecto audiovisual de la R.A.I. ‘La Biblia’, que supervisa Ennio Morricone), sinfonías, músicas de cámara...

Y ya tiene un nuevo proyecto en cartera. Para 2020 se ha comprometido a estrenar en Málaga una ópera sobre Picasso. «Quiero explorar los orígenes malagueños del genio andaluz y culminar con ese homenaje a las víctimas que representa el ‘Guernica’», expresa. Otro motivo para volver a la ciudad.