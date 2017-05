Díez Boscovich toma la batuta de ‘La la land’

Ni un año después de su estreno en cines, ‘La la land’ vuelve a la gran pantalla. Lo hace potenciando su fuerte, lo que le ha valido el título de película revelación del año: la música. El filme de Damien Chazelle se proyectará en diferentes espacios con una orquesta sinfónica de medio centenar de músicos interpretando en directo la banda sonora. Al frente de ellos en todas las citas de España estará el malagueño Arturo Díez Boscovich. El director se afianza como batuta de cine con este nuevo proyecto de envergadura internacional. La gira oficial comienza el 26 de mayo en el Hollywood Bowl de los Ángeles y llegará a España a partir del 28 de julio con Jet Entertainment.

Arturo Díez Boscovich vio la película en el cine en su día y confiesa que le «emocionó». «Y ya la he comprado. Tengo que empezar a revisarla porque me la tengo que saber de memoria», explica. Emma Stone y Ryan Gosling (Mia y Sebastian en la ficción) seguirán poniendo voz a temas como ‘Another day of sun’, ‘City of stars’ y ‘A lovely night’, pero esta vez en el momento justo -ni antes ni después- sonará de fondo la potencia de una sinfónica en directo. Incluso contará con un combo de jazz para la escena del club.

Eso exige una gran complicidad entre la orquesta y el director, un trabajo en equipo no exento de riesgos. «Por eso esto es un reto», mantiene. Para Díez Boscovich no se trata solo de cine. «Es algo artístico, es un proyecto de música y arte», añade.

Estará al frente de ‘Disney in concert’ este verano en Starlite y en enero en el Cervantes

Alaba el toque clásico de las melodías de esta película que firma el compositor Justin Hurwitz, ganador del Oscar de la Academia a mejor banda sonora y mejor canción original, dos de las seis estatuillas que finalmente cosechó el filme. «Me encanta que una película de hoy recoja de una manera moderna tantas referencias a los grandes musicales de Hollywood. La música suena clásica», elogia el director malagueño.

De momento, ‘La la land in concert’ no pasará por Málaga. Pero parte de ella estará en una de las paradas del tour. La película se proyectará el 8 de septiembre en FIBES Sevilla con Díez Boscovich al frente de la Orquesta Filarmónica de Málaga. Es una de las cinco fechas anunciadas en España. La gira se abrirá el 28 de julio en el Festival Jardins Terramar de Sitges, un día después pondrá la banda sonora al Jardín Botánico de Madrid (29 de julio). Tras Sevilla, le esperan en Las Palmas (16 de septiembre) y Tenerife (17 de septiembre).

El malagueño suma estas citas a una agenda ya cargada de compromisos. Del 5 al 9 de julio se volcará en la segunda edición del Movie Score Málaga (MOSMA), encuentro del que es director musical. El 30 de julio estará con la Sinfónica de Málaga en el Starlite Festival de Marbella al frente de ‘Disney in concert. Magical Music from the Movies’, donde las imágenes de las producciones animadas se combinan con la interpretación en directo de sus suites. Anabel Alonso será la maestra de ceremonias, acompañada de los cantantes Paco Arrojo, Julia Möller, Judith Tobella y Diego Rodríguez. Repetirá repertorio Disney como regalo de Navidad, ya en enero de 2018, en el Teatro Cervantes con la Orquesta Filarmónica de Málaga. «Los adultos se vuelven casi más locos que los niños cuando escuchan clásicos como ‘Mary Poppins’ o ‘La Sirenita’», asegura Díez Boscovich.

Y más música de la gran firma de animación: en su calendario tiene previsto hacer ‘Fantasía’ con la Orquesta Sinfónica de Barcelona. Además, se reencontrará con la Orquesta Nacional de España. Si el año pasado dirigió un monográfico de Halloween centrado en el cine fantástico y de terror, esta vez llevará al directo músicas de series de televisión. Apenas le queda tiempo para la composición, un campo que le ha dado muchas satisfacciones, como el premiado corto ‘Fuga’. «Pero lo retomaré», afirma. Entre concierto y concierto.