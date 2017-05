Manuel del Campo: «Llevaré la música a cuestas hasta que me muera»

Si quieren localizarle, no le llamen al móvil («¿eso que es?») ni le envíen un correo electrónico («sigo escribiendo con dos dedos en mi Hispano Olivetti»). Búsquenle entre las butacas del Teatro Cervantes en un concierto de la Orquesta Filarmónica de Málaga. No se pierde uno. A punto de cumplir los 87 años, Manuel del Campo sigue «en plena actividad musical» tras una vida entera consagrada a los pentagramas como catedrático, pianista, compositor, musicólogo y crítico musical de SUR desde hace más de 50 años. Entre tanto, ha sido presidente de la Academia de Bellas Artes de San Telmo y también director facultativo de la Sociedad Filarmónica de Málaga. Precisamente esta veterana entidad, que pronto cumplirá 150 años de música clásica, rinde mañana homenaje a su carrera con un concierto de la pianista Paula Coronas y el Ensemble Mainake en la Sala María Cristina.

–Después de tantos homenajes, ¿cómo sienta uno más?

–(Ríe) Todos los homenajes son bien recibidos, y más si son de Málaga y de los malagueños.

EL CONCIERTO El recital. Homenaje a Manuel del Campo con la pianista Paula Coronas y el Ensemble Mainake. Lugar. Sala Unicaja de Conciertos María Cristina, dentro de la temporada de la Sociedad Filarmónica de Málaga. Fecha. 11 de mayo, a las 20.00 horas.

–Además, es bueno poder recibirlos cuando se está en forma para disfrutarlos.

–Claro, en vida y en plena actividad. Salvo la ausencia, como es natural, de la cátedra que tiene un tope en los 70 años. Pero por lo demás, ahí sigo.

–¿De la música no se jubila nunca uno?

–Nunca. Todos los días tengo alguna actividad musical, si no en la calle en mi casa. El que se tome la música como un funcionario sí se jubilará. Pero yo no la entiendo así. Para mí la música es toda mi vida. Desde que empecé en el conservatorio a estudiar y hasta que me muera llevaré la música a cuestas.

–Dice que si no tiene actividad musical fuera, la tiene en casa. ¿A qué dedica las horas?

–Estudio, leo sobre música, toco el piano...

–Después de tantos años de estudio, ¿le queda mucho por aprender?

–Y me quedaré con muchas cosas sin saber, porque cada día descubro algo nuevo. Sobre todo de compositores andaluces y malagueños, en los que estoy ahora centrado. Hay muchos, sobre todo del siglo XIXy del XX, que son pocos conocidos. Además, de unos años hasta ahora se están produciendo varias tesis doctorales sobre temas musicales, cosa que era impensable antes de la universidad, y sacan a la luz muchos detalles que antes no conocíamos.

–Sigue a la Filarmónica de Málaga desde sus inicios, ¿cuál es su principal virtud?

–Es una orquesta muy buena, formada por auténticos profesionales y con una programación interesante. Tiene categoría para darse a conocer y traspasar nuestras fronteras.

–¿Y cuál es su déficit?

–Solo le pondría un pero:no ofrece bastante música española. Si analizamos el contenido de la temporada actual, la aparición de compositores españoles es mínima. Creo que una orquesta española debe atender mucho más a la música española. Torrens y Tomás Marco son los únicos compositores españoles de este año.

–Otros años hay más. Imagino que hay que variar la programación para no repetirse demasiado...

–Evidentemente, pero quince conciertos dan para más música española. Es mi opinión. En la Filarmónica frente al Mar, sin embargo, sí la hay.

–¿Cómo acercaría la música clásica al público en general?

–No me gusta hablar de música clásica sino de música culta, porque clásica es la que perteneció a una etapa de la historia que es el clasicismo. No es fácil llegar a ella, pero se puede. Lo que está claro es que nadie puede amar aquello que no conoce, es cuestión de difusión.

–Porque si no, al final, siempre es el mismo público el que acude a la sala.

–Sí. Y en Málaga además somos muy tradicionales. El día del concierto de Chopin, de Mozart y de Strauss había lleno hasta la bandera. Pero cuando no hay nombres conocidos se resiente la audiencia. Queremos oír siempre mucho más de lo mismo y no conocer otras cosas nuevas, aunque no lleguemos a los extremismos de la música contemporánea, que ya es más difícil de asimilar.

–Quizás no sea música culta, pero funcionan muy bien los conciertos de bandas sonoras de cine.

–¿Por qué no va a ser música culta? Yo creo que las bandas sonoras sí que lo son. El peligro ahora está en la música compuesta por ordenador. Esto está avanzando de una manera que si los señores Bach, Mozart y Beethoven levantaran la cabeza...

–¿Está de acuerdo con restar protocolo a la música clásica?

–Antes a la ópera había que ir con pajarita y trajes largos, todo esto se va superando afortunadamente. Puccini y Verdi no son mejores ni peores porque los veamos en esmoquin, frac o mangas de camisa. Hay que quitarle protocolo, que no sea solo de élite por dentro y por fuera.