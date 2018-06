Málaga Clásica acerca su ciclo 'Talentos' al Pompidou y al Museo Ruso SUR Domingo, 3 junio 2018, 00:34

málaga. El Centre Pompidou Málaga y la Colección del Museo Ruso recibe a los nuevos valores de la música de la mano de la VI edición del Festival Internacional Málaga Clásica y su ciclo 'Talentos'. Mañana lunes, de 18.30 a 20.30 horas, actuarán en el auditorio del Pompidou las formaciones Proyecto Dasein, el Dúo Laura y Andrés y el Dúo Mitjana. Al día siguiente a la misma hora, será el turno de la Colección del Museo Ruso con el concierto de las agrupaciones Austros Ensemble y Camerata Bitácora. La asistencia es gratuita.

La formación musical Proyecto Dasein está formada por los músicos Pablo Valero Alcázar (flauta), Miguel Ángel Sánchez Miranda (arpa) y Francisco Manuel Ruiz Iglesias (viola). Ellos abren el ciclo en el museo del Muelle Uno con un repertorio que incluye la 'Sonata' de Claude Debussy y 'Sonatine en trio' de Maurice Ravel. A continuación, será el turno del Dúo Laura y Andrés formado por los músicos Laura Martínez Yáñez (violín) y Andrés Alguacil Valenzuela (violín), que versionarán las composiciones 'Dúo para violines' de Joseph Haydn y 'Dúo Concertante' de Charles Bériot. Por último, cierra el programa en el Pompidou el Dúo Mitjana formado por Dolores Navas Valverde (clarinete) y Marta Fitzsimmons Carnero (clarinete), que interpretarán 'Sonate for Two Clarinets' de Francis Poulenc y 'Dix Duos for Two Clarinets' de Philippe Hersant.

Segunda parte

La música se traslada el martes al Ruso con el grupo Austros Ensemble integrado por Silvia Rodríguez Mena (flauta), Nieves Escobar Baena (oboe), Susana Ríos Mena (clarinete), Marco Pacyga Pérez (trompa) y Mario Sánchez Peña (fagot), que interpretarán 'Wind Quintet nº1' de Endre Szervánszky. Pondrá el broche de oro la formación Camerata Bitácora compuesta por Laura Martínez Yáñez (violín), Andrés Alguacil Valenzuela (violín), Laura Romero Alba (viola), María Elba Roselló Simón (cello), Miriam Aragón González (contrabajo), Pablo Valero Alcázar (flauta), José Manuel Gómez Sánchez (oboe), Isidro Pérez de la Lastra Niño (trompa), Dolores Navas Valverde (clarinete) y María Beatriz Bueno Fernández (fagot). Interpretarán 'Dixtour' de Jean Française.

'España en la Música' es el tema de la sexta edición del festival de música de cámara Málaga Clásica. Los violinistas Jesús Reina y Anna Margrethe Nilsen dirigen este encuentro que celebrará sus conciertos principales del 6 al 10 de junio en los teatros Echegaray y Cervantes.