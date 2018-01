Las mujeres dicen basta en el cine español

La marea reivindicativa que se inició en Estados Unidos tras las denuncias por acoso al productor Harvey Weinstein ha llegado al cine español. Los Premios Feroz que conceden los informadores de cine tuvieron ayer un único ‘leit motiv’: la reivindicación del papel de las mujeres. La quinta edición de los galardones contó únicamente con actrices y directoras para entregar las estatuillas. Como expresó Emma Suárez, mejor actriz de una serie por ‘La zona’: «Me gustaría que también fuesen mujeres todas las que suben a recoger un premio».

La directora Carla Simón, doblemente galardonada. / Efe

Los Feroz constataron que todavía queda mucho camino por recorrer para lograr la igualdad. «Todavía no he hecho una película dirigida por una mujer, pero me gustaría hacer una antes de morirme», deseó Verónica Forqué, Feroz de Honor. Adelfa Calvo, premio a la mejor actriz de reparto por ‘El autor’, puso la piel de gallina en una ceremonia que acostumbra a ser bastante más ácida y desenfadada que los Goya: «Dedico mi premio a todas las mujeres que han cumplido 50 años y quieren soñar. Y pido que no se nos juzgue a las actrices por los años, el peso o el físico. Que se nos valore con igualdad, como a los actores».

Javier Gutiérrez y Malena Alterio. / Efe

‘Verano 1993’, que obtuvo la Biznaga de Oro del Festival de Málaga en su última edición, fue la gran triunfadora de la noche con cuatro galardones: película, directora, guion y actor de reparto (David Verdaguer). La directora catalana, de 31 años, tiene muchos boletos para vencer en los Goya con su ópera prima, en la que relata su propia infancia. Simón tenía tres años cuando falleció su padre y seis cuando lo hizo su madre. Ambos de sida. El mismo día en que enterraron a su madre se fue de Barcelona a vivir al campo con sus tíos en la comarca gerundensa de La Garrotxa.

Catarata de premios

‘Verano 1993’ narra aquel periodo de adaptación de manera sutil, atenta a gestos y detalles. Los Feroz coronan –de momento– una catarata de premios que empezó en Berlín y prosiguió en Málaga.

El palmarés Cine Drama: ‘Verano 1993’. Comedia: ‘La llamada’. Dirección: Carla Simón,por ‘Verano 1993’. Actriz protagonista: Nathalie Poza, por ‘No sé decir adiós’. Actor protagonista: JavierGutiérrez, por ‘El autor’. Actriz de reparto: Adelfa Calvo, por ‘El autor’. Actor de reparto: DavidVerdaguer, por ‘Verano 1993’. Guion: Carla Simón, por‘Verano 1993’. Música: Pascal Gaigne, por ‘Handia’. Tráiler: ‘La llamada’. Cartel: ‘Handia (IñakiVilluendas). Televisión Serie dramática: ‘La zona’. Serie cómica: ‘Vergüenza’. Actriz protagonista: MalenaAlterio, por ‘Vergüenza’. Actor protagonista: JavierGutiérrez, por ‘Vergüenza’. Actriz de reparto: EmmaSuárez, por ‘La zona’. Actor de reparto: MiguelRellán, por ‘Vergüenza’.

La mejor comedia para los Feroz ha sido ‘La llamada’, otro debut firmado por Javier Ambrossi y Javier Calvo, ‘Los Javis’, que ya fue todo un fenómeno en los escenarios madrileños por su tono entre naif y descarado al narrar las vivencias de dos amigas en un campamento religioso. La mejor actriz del año para los informadores de cine es Natalie Poza, una ejecutiva triunfadora en apariencia, que vive para trabajar y a la que la inminente muerte de su padre sacará de su letargo de autodestrucción. El mejor actor fue Javier Gutiérrez, aspirante a escritor patético e inquietante a partes iguales en ‘El autor’.

Gutiérrez se llevó a casa dos Feroces al vencer también en el apartado de actor en una serie por ‘Vergüenza’. En cuanto a ‘Handia’, que parte como favorita en los Goya con un total de trece candidaturas, tuvo que conformarse con los Feroz a la banda sonora, de Pascal Gaigne, y el de mejor cartel, diseñado por Iñaki Villuendas.