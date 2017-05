Guía de las actividades de la Noche en Blanco de Málaga 2017 que requieren inscripción

No deje la Noche el Blanco para el 20 de mayo a las 19.00 horas, momento en el que se dará el pistoletazo de salida a la noche cultural más larga del año. Si lo hace, tenga por seguro que se quedará fuera de muchas actividades de la agenda, dedicada este año al enigmático universo de los sueños. Todos los eventos son de entrada gratuita, pero algunos necesitan inscripción previa o recogida de entradas por cuestiones de aforo y de organización. Aquí explicamos cuáles son y cómo hacer la reserva.

Visitas didácticas al MIMMA

Qué: Visita guiada por una educadora especializada que hará un recorrido por las salas del museo.

Dónde: Museo Interactivo de la Música. Calle Beatas, 15

Cuándo: Seis pases de 45 minutos a las 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00 horas.

Cómo:Previa inscripción y recogida de entrada en la tienda del museo (calle Cárcer, 4) desde el día 16 de mayo de 10.00 a 19.00 horas (lunes de 10.00 a 16.00 horas).

Sueño Porteño-Tango a orillas del otro puerto

Qué: La Llave del Tango, que desde hace un año difunde el tango en Málaga, organiza charlas entorno al género (19.00-20.00 horas), clases de introducción al baile (20.00 - 21.00 horas) y un encuentro de aficionados a la milonga (21.00-00.00 horas).

Dónde: Calle Malpica 7, local 10

Cuándo: Desde las 19.00 hasta las 00.00 horas.

Cómo: Inscripción en lallavedeltango@hotmail.com

Obra de teatro 'El último beso', de Jerónimo Cornelles. Teatro Echegaray

Qué: Quinto montaje del proyecto escénico Factoría Echegaray.

Dónde: Teatro Echegaray.

Cuándo: 20.00 horas.

Cómo: Es necesario retirar las entradas en las taquillas del Teatro Cervantes desde el día 16 hasta el 19 de mayo, en horario de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 20.30 horas. Máximo 2 localidades por persona.

Obra de teatro 'Entregados' de Enrique Girón. Instituto Gaona

Qué: Un viejo teatro a punto de ser demolido sirve de escenario para el reencuentro de dos viejos amigos, Rodolfo y Agustín. Tras el saludo inicial de ambos amigos y el repaso de sus momentos ‘teatrales’ del pasado, la atmósfera se va enrareciendo hasta el punto de encontrarnos con un desenlace inesperado. (No recomendable a menores de 14 años).

Dónde: Salón de actos del IES Vicente Espinel. Calle Gaona, 7.

Cuándo: 21.45 - 23.00 horas

Cómo: Entrada con invitación hasta completar aforo. Recogida dos horas antes en taquilla.

'Sueño del medievo (Auto de fe)'. Cementerio San Miguel

Qué: Eventos con Historia, se hace eco de poner en escena una obra contemporánea de ascendencia medieval. Ambientada en las postrimerías del S.XV, El Sueño del Medievo (Auto Sacramental) pretende llamar las conciencias humanas sobre la eterna lucha del Bien y del Mal que tiene esclavizado al hombre durante siglos.

Dónde: Exterior de la Capilla del Cementerio de San Miguel. Plaza del Patrocinio, 8

Cuándo: Tres pases de 40 minutos: 20.30, 22.30 y 00.30 horas.

Cómo: Previa recogida de invitaciones en la Sede de Fundación Málaga: Plaza de la Constitución, 2 2º, a partir del 16 de mayo, en horario de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 horas. Teléfono: 952 22 16 15

'Sueño Bohemio' con el violinista Jesús Reina

Qué: Inauguración de la Noche en Blanco 2017 a cargo de la actuación del violinista malagueño Jesús Reina.

Dónde: Antigua capilla - Salón de actos del Palacio Episcopal. Plaza del Obispo, 6.

Cuándo: 19,00 - 19.30 horas.

Cómo: Previa inscripción en aytocultura@malaga.eu, indicando nombre completo y DNI. Dos entradas por persona.

Un piano en la Cripta del Gaona

Qué: En el mágico espacio de la antigua cripta del convento de San Felipe, alumnos del Conservatorio Gonzalo Martín Tenllado interpretarán obras del repertorio pianístico desde el Barroco hasta el siglo XX.

Dónde: Cripta del IES Vicente Espinel (entrada por Cl. Cabello). Calle Gaona, 7.

Cuándo: Dos pases de 60 minutos: 2130 y 22.15 horas.

Cómo: Con entrada previa. Recogida en el Conservatorio a partir del 16 de mayo y dos horas antes en taquilla.

Haz tu grabación realidad con Musicmaster

Qué: Se instalará un estudio de grabación para que los artistas nóveles malagueños puedan grabar dos canciones.

Dónde: Plaza de Félix Sáenz.

Cuándo: 19.00 - 00.00 horas.

Cómo: Previa inscripción en www.malagamusic.es.

Visita nocturna a la Alcazaba

Qué:Visita guiada nocturna para percibir nuevas sensaciones del monumento.

Dónde: Calle Alcazabilla.

Cuándo: 21.00 – 02.00 horas. Un grupo cada 10 minutos. Última hora de entrada a las 01:10 horas. Duración de cada visita, 50 minutos.

Cómo: Imprescindible asistir con entrada que se entregará en la recepción de la Alcazaba a partir del viernes 19 de mayo a las 08.00 horas. Solo cuatro entradas por persona.

Sueños que hacen historia en el Cementerio de San Miguel

Qué: Visitas guiadas que mostrarán la evolución de la cultura funeraria, los monumentos, arquitectura, imágenes, forja, a través de los cuales haremos un recorrido por los acontecimientos que marcaron la historia del siglo XIX en nuestra ciudad, que están íntimamente ligados a la construcción del recinto monumental y a los personajes que allí reposan.

Dónde: Cementerio de San Miguel. Plaza del Patrocinio, 8.

Cuándo: Tres pases de 60 mintutos: 19.30, 21.30 y 23.30 horas.

Cómo: Entrada libre previa inscripción en: http://cementeriosanmiguel.malaga.eu/es/visitas-guiadas/index.html, a partir del jueves 18 a las 9.00 horas.

Soñemos nuestra historia. Una visión onírica del pasado de Málaga

Qué: Recorrido por algunas calles del centro de Málaga donde se colocarán imágenes antiguas correspondientes al lugar exacto donde se tomó una fotografía de la ciudad (máximo 10). La ruta termina y empieza en el Archivo donde se realizará una proyección contando los sueños más destacados de nuestra historia.

Dónde: Sede del Archivo Municipal. Alameda Principal, 23.

Cuándo:19.00 – 02.00 horas. Última ruta y última proyeccón a las 01.30 horas.

Cómo:Previa inscripción en archivomunicipal@malaga.eu.

Los sueños también se beben

Qué: Cata de vinos tintos DOP Sierras de Málaga

Dónde: Plaza de los Viñeros, 1.

Cuándo: 22.00 – 23.00 horas.

Cómo: Los interesados deberán enviar un email a promocion@museovinomalaga.com a partir de las 9.00 horas del 16 de mayo, solicitando un máximo de dos plazas para la actividad 'Los sueños también se beben', indicando nombre y apellidos del interesado. El museo confirmará por email la reserva de la plaza hasta completar el aforo.

Las uvas en Málaga sueñan con... (actividad infantil)

Qué: Visita infantil del museo del vino Málaga y taller de reciclaje de corcho para niños de entre 3 y 12 años.

Dónde: Plaza de los Viñeros, 1.

Cuándo: 19.00- 20.30 horas.

Cómo: Los interesados deberán enviar un email a promocion@museovinomalaga.com a partir de las 9.00 horas del 15 de mayo, solicitando plaza para la 'Visita infantil', indicando nombre y apellidos del interesado y nombre de la actividad 'Las uvas en Málaga sueñan con...'. El museo confirmará por email la reserva de la plaza hasta completar el aforo.

Cuaderno para soñadores de Mil Periplos

Qué: Taller de iniciación a la encuadernación, en el que los participantes podrán elaborar su propio cuaderno.

Dónde: Calle López Domínguez, 1.

Cuándo: 19.00 – 21.00 horas.

Cómo: Previa inscripción en hola@milperiplos.com.

Visita guiada a un taller de encuadernación artesanal

Qué: Visita guiada al taller de encuadernación artesanal, en la que se hará un recorrido muy didáctico por las principales máquinas y herramientas antiguas con las que se encuadernamos aún hoy los libros, incluyendo anécdotas y curiosidades de las mismas.

Dónde: Calle López Domínguez, 1.

Cuándo: 19.00 – 22.00 horas.

Cómo: Previa inscripción en hola@milperiplos.com.

El movimiento educa. Maristas Málaga

Qué: Taller de psicomotricidad vivencial donde los adultos acompañantes podrán experimentar en primera persona el trabajo realizado con los menores.

Dónde: Colegio Maristas. Calle Victoria, 108.

Cuándo: 20.30 -23.30 horas. Tres sesiones de 5 minutos para niños de 3 a 5 años por sesión.

Cómo: Previa inscripción en deportesmaristasmalaga@gmail.com.

Haz tu aventura realidad by Robotix Málaga

Qué: Resolver un desafío utilizando la robótica de Lego.

Dónde: Colegio Maristas. Calle Victoria, 108.

Cuándo: 22.00 – 02.00 horas para alumnos de 9 a 15 años.

Cómo: Previa inscripción en deportesmaristasmalaga@gmail.com.

Sueños y cuentos de gigantes by Robotix Málaga

Qué: Resolver un desafío utilizando la robótica de Lego.

Dónde: Colegio Maristas. Calle Victoria, 108.

Cuándo: 20.30 - 22:00 horas para alumnos de 6, 7 y 8 años.

Cómo: Previa inscripción en deportesmaristasmalaga@gmail.com.

The school of dreams. ¿Sueñas con ser pirata? Aprende con la robótica by Robotix Málaga

Qué: Aprender a través de la robótica de Lego aprender cómo un valiente pirata puede llegar a descubrir su corazón de Corsario.

Dónde: Colegio Maristas. Calle Victoria, 108.

Cuándo: 19.00 – 20.30 horas. Tres pases de 30 minutos con alumnos de 3 a 5 años por grupo.

Cómo: Previa inscripción en deportesmaristasmalaga@gmail.com.

Astilleros Nereo mirando al horizonte

Qué:Ver en directo la construcción del Bergantín Gálveztown, labrado con azuela de las cuadernas. Proyección sobre la Batalla de Pensacola. Explicación de réplica fenicia culminada y ver una proyección sobre el proceso de construcción del pecio Mazarrón II desde los trabajos de arqueología subacuática. Navegar en Barca de Jábega, en familia y amigos, así como en otras embarcaciones tradicionales malagueñas. Exposición de fotos explicadas por su autor el neozelandés Phil Slight sobre el Pedregalejo del año 1961. Degustación de espetos entre fandangos. Talleres de nudos, astronomía, vela latina y calafateado para niños. Uso del Sextante.

Dónde: Astilleros Nereo y Playa de Pedregalejo. Callejón de Marina, 8.

Cuándo: 20.00 -02.00 horas.

Cómo: Previa inscripción. Llamar al 952207338 para organizar los paseos en barca y talleres de niños.

Paseo por el Cementerio Inglés

Qué: Los guías de la Fundación del Cementerio Inglés de Málaga acompañarán a los visitantes a través del camposanto en visitas guiadas de 45 minutos de duración. Durante la misma se explicarán las historias que alberga y la relación de este cementerio con los lemas del escudo de la ciudad. Se recomienda llevar linterna y calzado cómodo.

Dónde: Avenida de Príes, 1.

Cuándo: Cinco pases de 30 personas: 21.00, 21.50, 22.40, 23.30, 00.20 horas.

Cómo: Recogida de invitaciones que estarán a disponibles en el Cementerio Inglés a partir del día 16 de mayo.

Micrófono abierto de aforismos sobre los sueños

Qué: Invitamos a todo el que quiera a que se acerque a la sede de la Fundación Pérez Estrada para recitar sus cinco aforismos sobre los sueños en micrófono abierto. El ganador se llevará un lote de libros, discos y productos relacionados con Rafael Pérez Estrada.

Dónde: Fundación Pérez Estrada. Calle Torremolinos, 56

Cuándo: 21.00 – 22.30 horas.

Cómo: Previa inscripción en: fundacionrafaelperezestrada@gmail.com.

El sueño de una noche en el parque

Qué: Visita por el Parque de Málaga junto a unos personajes de fantasía que harán su propia versión de la obra de William Shakespeare 'El sueño de una noche de verano'. Junto a ellos, el espectador descubrirá los secretos mejor guardados del singular parque.

Dónde: Paseo del Parque.

Cuándo: 20.00 – 01.00 horas.

Cómo: Inscripción los días 18 y 19 de mayo, a través del teléfono: 951 92 87 12, en horario de 09.00 a 14.00 horas.

Gymkana: Sueña Artenativamente. Recorrido por las calles del centro histórico

Qué: Artenativa Málaga anima a 'Soñar Artenativamente' a través de una gymkana temática en la que los participantes tendrán que buscar a través de pistas lugares concretos relacionados con las culturas italiana y malagueña. El recorrido se realizará por el centro de Málaga.

Dónde: El punto de partida y fin será la Oficina de Turismo de la Plaza de la Marina.

Cuándo: 20.00 – 22.00 horas.

Cómo: Inscripción en ciao@artenativa.es.

La Noche de los Tiempos. Jardín Histórico La Cónsula

Qué: ArqueoEduca invita a soñar en un magnífico rincón malagueño, el Jardín Histórico de la Cónsula, que tiene su origen en el siglo XVIII. La magia de olores que inundan la noche sumergirá al visitante en aquellos tiempos, permitiendo imaginar cómo el Cónsul de Prusia o la familia Heredia paseaban por esos jardines de recreo. La Cónsula es también escenario de épocas remotas, donde el participante podrás apreciar, incluso tocar, herramientas prehistóricas y acabar la noche participando en un mágico encendido del fuego con técnicas primitivas. Se recomienda llevar calzado cómodo, apropiado para el terreno del Jardín. Linterna, solo opcional.

Dónde: Carretera de Coín km. 89.

Cuándo: 19.00 – 22.00 horas.

Cómo: Inscripción en info@arqueoeduca.es.

Los sueños del Quijote en el Gaona. Recorrido por el patrimonio del instituto

Qué: Recorrido por los espacios más interesantes del edificio del IES Vicente Espinel, construido a lo largo del siglo XVIII. La visita incluye el patio porticado de la antigua Casa de Estudios de la Congregación de San Felipe, la Casa de Baltasar Guerrero, el antiguo jardín con el histórico aguacate, el primitivo refectorio o comedor, el Aula dedicada al Premio Nobel Severo Ochoa y el Aula de Náutica donde se expone el modelo de corbeta que perteneció al Colegio de San Telmo. La visita se detiene especialmente en la galería del primer piso decorada con azulejos del Quijote, que recogen algunos capítulos de la inmortal novela de Cervantes.

Dónde: Patio de Columnas del IES Vicente Espinel. Calle Gaona, 7.

Cuándo: 22.00 – 23.00 horas.

Cómo: Entrada con invitación hasta completar aforo. Recogida dos horas antes en taquilla.

El sueño de un escritor

Qué: Presentación y divulgación del último libro de Rafael Ábalos 'Las brumas del miedo' (Editorial Plaza&Janés).

Dónde: Aula de dibujo del IES Vicente Espinel. Calle Gaona, 7.

Cuándo: 22.00 – 23.00 horas.

Cómo: Entrada con invitación hasta completar aforo. Recogida dos horas antes en taquilla.

Ensoñando en rol

Qué: Se buscan: exploradores, guerreras, piratas, ninjas, príncipes, vampiresas, gigantes y demás gente fantástica y aventurera para defender del aburrimiento el baluarte del Instituto Andaluz de la Juventud de Málaga. Se recompensará con partidas de rol en mesa y en vivo, una ludoteca bien surtida de juegos de mesa y muchas sorpresas.

Dónde: Instituto Andaluz de la Juventud. Calle Carretería, 7.

Cuándo: 20.00 – 01.00 horas.

Cómo: Inscripción en informacion.ma.iaj@juntadeandalucia.es.

Cinco siglos de sueños en la historia de Málaga. Parroquia de los Mártires

Qué: Visita a la Iglesia Parroquial, con sus más de 500 años de historia. Personajes como Isabel la Católica, apellidos reconocibles en Málaga como Carranque, Alderete, etc..., duelos y milagros jalonan su transcurrir.

Dónde: Plaza de los Mártires, 1.

Cuándo: 21.00 h – 01.30 horas. Primera visita 21:00 horas. Las sucesivas, cada 30 minutos.

Cómo: Inscripción que podrá realizarse de dos formas: email a martiresmalaga@gmail.com y en la Secretaría de la iglesia.

Microtalleres de arquitectura infantil 'Constructores de sueños'

Qué: Aunque los sueños sueños son, Mahatma intenta tangibilizarlos, pasar de la idea al prototipo manipulable: ¿Que ha soñado con un campo de amapolas? Se crea un bello campo verde y rojo. ¿Que ha viajado al espacio? Las estrellas se convertirán en su guía. Mediante materiales diferentes y originales, el participante podrá construir su propio sueño.

Dónde: Mahatma Showroom. Calle Andrés Pérez, 12.

Cuándo: Seis pases de 30 minutos: 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 horas (niños de 5 a 10 años).

Cómo:Inscripción en pablo@mahatma-arquitectos.com.

El mágico mundo de los sueños. Escuela infantil Novaschool

Qué: Teatro para bebés de 0 a 3 años. En la representación se hará una recreación del mágico mundo de los sueños guiados por el hada mágica de los sueños, que inundará de sensaciones y transportará a los sueños más coloridos, más divertidos, más sonoros y sobre todo más imaginativos. La actividad estará a cargo de la actriz Teresa Ruiz Aguilar.

Dónde: Calle Los Negros, 14.

Cuándo: Tres pases: 19.00, 20.00 y 21.00 horas.

Cómo: Inscripción telefónica en el teléfono 951 100 096.