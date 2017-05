Entran por la fuerza en el CIOMijas y sustraen equipos valorados en 10.000 euros

Por tercera vez en los últimos meses, los trabajadores del CIOMijas -que suman 32 nóminas impagadas- han llegado al centro de formación y se han topado con que unos desconocidos habían entrado por la fuerza. Sin embargo, en esta ocasión parece ser más grave; no solo por los destrozos ocasionados, sino porque los ladrones habrían sustraído material por un valor de «al menos» 10.000 euros. Asimismo, han advertido que en la sala de los servidores, a la que también penetraron, no está el disco duro con la toda la información del CIOMijas, aunque aseguran no poder confirmar si su ausencia está relacionada con este robo o con otro anterior.

Tal como ha podido saber SUR, los cinco empleados del centro de formación detectaron esta intrusión nada más llegar en la mañana de ayer. A diferencia de otras ocasiones, esta vez «se notaba», afirmaron, que habían recorrido todas las instalaciones. Había decenas de puertas y ventanas rotas y «evidentes destrozos», que afectaban principalmente a los accesos al edificio.

Según uno de los trabajadores, lo primero que observaron fue la ausencia se varias televisiones. «Empezamos a recorrer todo el edificio y vimos que al menos se habían llevado seis o siete plasmas, pero no era lo único: habían destrozado varias puertas de las aulas y faltan muchos ordenadores, pero no sabemos exactamente cuántos», apuntó Fuentes consultadas creen que al menos se llevaron bienes por valor de 10.000 euros.

Uno de los hechos más preocupantes lo detectaron cuando encendieron sus propios ordenadores. Al no poder conectarse a la red, se dirigieron a la sala de los servidores, que tenía evidentes indicios de haber sido revisada. «No está el disco duro con toda la información del CIOMijas, pero no estamos seguros si el robo del mismo se ha hecho en esta ocasión porque hace mucho tiempo que no nos fijamos», añadió. Por último, los ladrones entraron en una habitación en la que había copia de todas las llaves. «Han desaparecido, por lo que podemos asegurar en cuántas aulas o salas han entrado y lo que se han llevado de ellas», sostuvo este trabajador, que ayer mismo presentó la denuncia ante la Guardia Civil de Fuengirola.

«Estamos aterrados»

Precisamente es el robo de las llaves lo que tiene más preocupados a los empleados del CIOMijas, que acuden todos los días a su puesto pese a que no hay actividad en el centro. «Los ladrones pueden ahora entrar y salir cuando quieran porque tienen las llaves. Estamos aterrados, y la Junta en ningún momento se ha planteado contratar ningún tipo de seguridad. Esto ya no solo acabará con nuestra economía, que ya lo ha hecho, sino con nuestra salud», señalaron ayer.

Por su parte, el jefe de los liquidadores, el abogado José Carlos Aguilera, aseguró que la situación es «gravísima», y que ellos no pueden hacer nada al respecto. «Hemos dicho por activa y por pasiva que la Junta tiene que realizar ya su aportación; no solo para que los trabajadores cobren, sino ya por una cuestión de seguridad. Dentro del CIOMijas hay millones de euros en equipamientos que se están viniendo abajo o, en este caso robando», explicó. Además, al no haber un seguro contratado no se podrán cubrir estos robos, mientras que Endesa amenaza con cortar la luz esta semana. Este periódico intentó recabar la opinión de la delegación de Empleo de la Junta, aunque tal como ha ocurrido en anteriores ocasiones, sin éxito.