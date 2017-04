La plataforma permanecerá encallada al menos hasta la próxima semana

El remolcador de altura portugués Monte da Luz transportaba la gabarra Agronauta, de 43 metros de eslora, 32 de manga y 20 metros de altura. Se trata de una plataforma de construcción de bloques de cemento para diques, de la compañía Ferrovial, que al parecer viajaba con destino a Cádiz. El temporal ha hecho que se rompa el enganche y se pierda el control de la navegación y ha comenzado a derivar hacia tierra.

La Capitanía Marítima y Salvamento Marítimo han tomado el control de la situación cuando iba derivando a la playa a unas seis millas de la Costa, en Benalmádena. Al remolcador principal se ha sumado el Vehintiocho, del puerto de Málaga, y la embarcación Salvamar Alnitak. A bordo de la gabarra no iba ningún tripulante y la carga de combustible era mínima, de un máximo de 150 litros para su operativa de construcción, por lo que no había riesgo ni para las personas ni para el medio ambiente.

La intervención del remolcador malagueño ha permitido controlar la deriva aunque no se ha podido reconducir por el mal tiempo. Finalmente, se ha ido controlando la deriva hasta que ha quedado encallado en la playa de Torrequebrada, para lo que se ha alertado también a Protección Civil.

De momento, se ha quedado la Alnitak a cargo de su vigilancia hasta que llegue un nuevo remolcador desde Algeciras, el Luz de Mar, perteneciente también a Salvamento Marítimo, que llegará a las 17.00 horas a la zona, y se quedará a cargo de su control.

Ahora, toca recabar toda la información sobre lo ocurrido y esperar a que amaine para poder reflotarla, ya que ha quedado en una zona de difícil acceso, con sólo dos metros de calado, por lo que no es posible aproximarse. Posteriormente, habrá que ver los daños y estudiar un plan de reflotamiento, a cargo de la empresa titular, algo que no se producirá al menos hasta la próxima semana. Desde la Capitanía Marítima destacaron la excelente coordinación de todos los operativos (junto a los citados, la Autoridad Portuaria, Subdelegación y Protección Civil) y el hecho de que no haya víctimas, daños personales ni riesgo de contaminación.