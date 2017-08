Una nueva conexión entre la Costa y Málaga y recrecer La Concepción, claves para trasvasar agua a la Axarquía

El sector subtropical recuerda que necesita 20 hectómetros cúbicos al año

La interconexión de los embalses de la provincia es una antigua aspiración de sectores como el subtropical, en la comarca de la Axarquía. Los productores de aguacates y mangos llevan tiempo defendiendo que las administraciones aborden de una vez por todas la autopista del agua, la conexión de los embalses malagueños para de este modo poder trasvasar agua de una presa a otra en función de las necesidades de los diferentes sistemas. Para los agricultores de la zona oriental, no tiene sentido que mientras el principal pantano de la provincia, el de La Viñuela (165,5 hectómetros cúbicos) se encuentra en estado de alarma, el río Verde no haya dejado de verter agua al mar debido a la escasa capacidad de la presa de La Concepción (61,8 hm3). Se estima que sólo este año ha vertido unos 50 hectómetros cúbicos, lo mismo que tiene almacenado. Colectivos como el de la Asociación Nacional de Productores de Frutos Tropicales han llegado a planear en diversos momento la posibilidad incluso de trasvasar agua del sistema de Rules (Granada) hasta la Axarquía, así como desde el de Iznájar (Córdoba), dependiente de la Cuenca del Guadalquivir.

Para el presidente de este colectivo, José Linares, la actual capacidad de trasvase agua que tiene la tubería de abastecimiento de la Costa del Sol (100 o 200 litros por segundo) es claramente insuficiente.

«Si no se ejecuta una tubería con más dimensión, los excedentes de río Verde seguirán siendo vertido al mar y no se podrán almacenar en La Viñuela», ha lamentado, a la vez que ha advertido que si no llueve la comarca oriental malagueña no dispondrá de más tiempo para esperar.

En este sentido, la asociación agraria Asaja ha lamentado que todavía no se hayan iniciado las obras de la tubería prevista entre Campanillas y el depósito de Rojas por parte de Acuamed. «Esta actuación figuraba en los presupuestos generales del Estado de 2016, pero no se hizo nada y se ha vuelto a incluir en los de 2017, pero no sabemos nada de esta conducción», ha manifestado el técnico de Asaja Málaga, Benjamín Faulí, para quien lo ideal es contar con una tubería exclusiva para el trasvase de agua entre las distintas cuencas. «Si la idea es utilizar la misma de abastecimiento, lo normal es que su prioridad sea la de suministrar a la población y lo que sobre para regadío».

Para Faulí, sin el recrecimiento del embalse de La Concepción todo lo que se haga serán soluciones parciales para el sector agrícola debido a su escasa capacidad de almacenamiento, por lo que ha insistido en la necesidad de que las administraciones públicas (Junta y Gobierno central) ejecuten lo antes posible esta obra.