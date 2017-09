«Vives porque no hay más remedio; ahora es tremendamente doloroso tener que revivirlo» 01:05 María Espinosa, madre y abuela as víctimas del doble crimen de Almonte / EFE María Espinosa, madre y abuela de las víctimas del doble crimen de Almonte (Huelva), asegura que el único acusado «es un psicópata» EFE Huelva Jueves, 7 septiembre 2017, 18:30

María Espinosa, madre y abuela de M.A.D. y M.D., las víctimas del doble crimen de Almonte (Huelva), ha asegurado hoy que para ella, como madre, el único acusado por estos hechos, F.J.M., «es un psicópata». En declaraciones a los medios antes de acceder al Palacio de Justicia de Huelva donde hoy está previsto que preste declaración el acusado en el juicio que, con jurado popular, se celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva, ha indicado que está convencida de que dirá que «es inocente». «Para mí, como madre, es un psicópata pero ya se hablará y se verá en el juicio», ha apuntado para después expresar, como ya lo hiciera ayer y hoy mismo su hijo, Aníbal Domínguez, su confianza en la Justicia.

A las puertas de la sede judicial se ha concentrado un grupo de familiares y amigos portando pancartas en las que podían leerse: «La mentira gana bazas, la verdad gana el juego. Justicia para Miguel Ángel y María. ¡Basta ya!» o «La Justicia es el gran final de la sociedad civil. Justicia para Miguel Ángel y María».

«Está destrozada, es un desecho humano, no se puede levantar de la cama»

Entre ellos estaba Rosario Olmedo, hermana de Marianela Olmedo, la mujer y madre de las víctimas, quien ha explicado que ésta «está destrozada, es un desecho humano, no se puede levantar de la cama». Asimismo, ha remarcado que tras unos hechos como los que han padecido «vives porque no hay más remedio, porque no hay otra; y ahora es tremendamente doloroso tener que revivirlo, es horrible». Ha indicado que ella no puede entrar en la sala porque está citada como testigo el martes, un día antes que su hermana, a la que no ve «con fuerzas» para que pueda acudir alguna jornada más del juicio, «está muy mal».

Mientras se producían estas declaraciones, sobre las 10:10 horas, ha llegado en un furgón policial procedente de la cárcel de Huelva, F.J.M., quien, de nuevo, ha sido esperado por familiares y amigos quienes, como ya hicieran ayer, le han aplaudido y dado gritos de ánimo. La sesión de este jueves comenzó con la presentación de las cuestiones previas por las distintas partes, después de que esto tuviera que posponerse ayer ante la demora para la constitución del jurado, conformado por cinco mujeres y cuatro hombres, que se prolongó por cinco horas.