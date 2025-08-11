Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mar López, en la oficina de Sofistic en Málaga. Ñito Salas

Mar López, CEO de Sofistic

«Hay oportunidades laborales brutales en el sector de la ciberseguridad, y no sólo para informáticos: mírame a mí»

Los aprendizajes de un referente del liderazgo femenino en tecnología: «Cree en ti, no intentes ser quien no eres y rodéate de gente que sepa más que tú»

Nuria Triguero

Nuria Triguero

Málaga

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:56

Lleva un vestido rojo que es toda una declaración de intenciones en una oficina donde es la única mujer, la única mayor de 45 años ... y la única con perfil no técnico. También es ella la que manda. Mar López es desde hace un mes la CEO de Sofistic, una empresa española de ciberseguridad que forma parte del Grupo Cuatrochento. Antes estuvo en Accenture y antes (entre 2012 y 2021) fue la primera responsable de la Oficina de Ciberseguridad y Lucha contra la Desinformación dentro del Departamento de Seguridad Nacional. En el búnker de la Moncloa se forjó como líder; pocas cosas le asustan después de haber coordinado equipos formados por altos funcionarios, guardias civiles, policías y militares. «Me dieron un consejo una vez: 'No intentes ser quien no eres'. A mí me ha ido bien siendo quien soy», afirma esta malagueña que, desde que volvió a su tierra en 2021 se ha convertido en pieza clave del ecosistema tecnológico con su empuje y su capacidad para tender lazos. Ha sido la principal impulsora de la creación del Clúster de Ciberseguridad de Andalucía, el Foro de Mujeres Ciber-Líderes de Andalucía y Women4Cyber Spain.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Gran despliegue para auxiliar a un joven que sufrió graves cortes al entrar a su casa por la ventana en Málaga
  2. 2 Estas son las razones por las que hay medusas en Málaga este mes de agosto
  3. 3 Sitios y planes para ver las Perseidas en Málaga
  4. 4 Virus chikungunya: causas, síntomas y tratamiento
  5. 5 La Seguridad Social permite recuperar hasta 5 años de cotización para la pensión si cumples este requisito
  6. 6

    Alrededor de 50.000 personas en Málaga atrapadas en la irregularidad
  7. 7 La Guardería Madre Maravillas de Torremolinos echa el cierre más de 3.000 niños y niñas después
  8. 8

    Ideas para un barrio del futuro en Málaga
  9. 9

    La resaca del Costa del Sol: Isco, tres meses de baja, y amenazas a Larrubia por hacerle la falta
  10. 10 Una treintena de incendios asolan Castilla y León y varios serían provocados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Hay oportunidades laborales brutales en el sector de la ciberseguridad, y no sólo para informáticos: mírame a mí»

«Hay oportunidades laborales brutales en el sector de la ciberseguridad, y no sólo para informáticos: mírame a mí»