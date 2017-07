«El patrimonio de mi padre me lo estáis robando todos. Quiero seguir viviendo en mi casa» 00:44 Llora mientras se dirige a los diputados / SUR Víctimas del impuesto de sucesiones estallan en el Pleno del Parlamento de Andalucía y son desalojadas SUR Sevilla Viernes, 21 julio 2017, 21:06

Afectados por el impuesto de sucesiones andaluz fueron desalojados del Pleno del Parlamento el pasado miércoles. No podían más y estallaron en protestas mientras PSOE, Podemos e IU tumbaran por tercera vez en lo que va de legislatura una proposión de ley del PP (apoyada por Ciudadanos) para bonificar el 99% en la cuota del tributo para herencias que reciban familiares directos.

El vídeo del desalojo ya se ha hecho viral desde la página web de la Asociación Stop Impuesto Sucesiones. En él se cómo van abandonando el salón de plenos miembros de la citada plataforma que no pueden contener su indignación y lágrimas. «El patrimonio de mi padre agricultor me lo estáis robando todos. Quiero seguir viviendo en mi casa», grita una de las afectadas. Llora mientras se dirige a los diputados que han votado en contra de la iniciativa. «Susana, mírame a la cara, ten la valentía por favor», proclama otra afectada dirigiéndose a la presidenta de la Junta de Andalucía. Tras la expulsión, el presidente de Stop Impuesto ha declarado que «para mí es un honor que unos políticos insensibles, desprestigiados y enemigos del pueblo me expulsen del Parlamento».