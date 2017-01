El PSOE volvería a ganar las elecciones autonómicas en Andalucía

El PP a Moncloa y PSOE a San Telmo. Esa es la conclusión salomónica a la que han llegado los andaluces en la última encuesta realizada por expertos en política de la Universidad de Granada. El PSOE volvería a ganar en Andalucía unas elecciones autonómicas, aunque cae en intención de voto siete puntos respecto a los comicios celebrados en marzo de hace dos años. El PP, que ganó las generales en junio en Andalucía, volvería a sacar ventaja al PSOE y ganaría de nuevo en estos comicios, según la intención directa de voto. El estudio demoscópico suspende a todos los líderes andaluces, incluida Susana Díaz, y convierte al portavoz de Ciudadanos, Juan Marín, en el político más valorado, seguido a una décima por Antonio Maíllo (IU). El partido naranja es el que experimenta un mayor ascenso e incluso supera a Podemos en intención de voto en unas hipotéticas generales.

Estos son algunas de las conclusiones que ofrece el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía (Egopa) de ‘Invierno 2017’, que esta mañana ha hecho público el Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía (Cadpea), dependiente de la Universidad de Granada (UGR), en su web ‘www.cadpea.org’. El estudio ha causado cierta confusión en su publicación esta mañana, ya que de unas hipotéticas elecciones autonómicas se ofrecen datos de intención de voto y de estimación, es decir, cocinados ya con variables sociológicas al uso en este tipo de estudios. Sin embargo, de las elecciones generales solo se ofrecen datos en intención de voto, sin cocina añadida. Es la primera vez que Capdea hace esta diferencia, ya que en anteriores estudios sí las ofrecía.

El estudio, que goza de prestigio porque es el que mayor número de encuestas realiza, tiene un factor de interés añadido, ya que el Capdea no realizó el pasado verano el habitual barómetro de mitad de temporada. El centro suspendió la elaboración por la incertidumbre política existente cuando se debía iniciar el trabajo de campo, pues no había Gobierno, ni se sabía si habría nuevas elecciones generales o si Pedro Sánchez continuaría como secretario general del PSOE. Los responsables del Capdea decidieron esperar y no desarrollar el costoso trabajo para unos resultados que tendrían mucha volatilidad.

En esta ocasión, el trabajo de campo se ha realizado desde principios de noviembre hasta la segunda semana de diciembre y se han llevado a cabo 3.200 entrevistas en toda la comunidad. Cuando se realizaron las entrevistas el PSOE acababa de romperse en dos tras el conflictivo comité federal de octubre en el que dimitió Pedro Sánchez y en el que Susana Díaz jugó un papel decisivo. También se había celebrado la investidura de Mariano Rajoy como presidente gracias a la abstención de los diputados del PSOE, lo que también dejó en evidencia la fractura socialista, dimitiendo como diputado Sánchez. En octubre, además, causó una gran sorpresa la multitudinaria respuesta en la calle en Granada de miles de ciudadanos contra la gestión sanitaria del Gobierno de Díaz.

En este contexto, el PSOE resiste en Andalucía en unas elecciones autonómicas, aunque con un fuerte varapalo. De celebrarse ahora el PSOE ganaría de nuevo con una estimación de voto del 28,6 por ciento de los votos y una ventaja de 2,4 puntos sobre el PP-A, que se situaría segundo con el 26,2 por ciento de los votos. Por su parte, Podemos sería tercero con el 17 por ciento de los sufragios, por delante de Ciudadanos (C's), con el 12,1 por ciento, y de IULV-CA, con el 5,7 por ciento. Con estos resultados, el PSOE perdería más de siete puntos con respecto a las últimas elecciones autonómicas de marzo de 2015, en las que obtuvo un 35,43 % de los votos, y en el caso del PP, que logró entonces un 26,76%, la pérdida sería de décimas. El PSOE cuenta en el Parlamento andaluz con 47 diputados, 33 el PP, 15 Podemos, 8 Ciudadanos y 5 Izquierda Unida.

También es de destacar que el 68 % cree que de celebrarse ahora unas elecciones autonómicas ganaría el PSOE frente al 17,8 % que considera que lo haría el PP.

En cuanto a las elecciones generales, el PP ganaría en Andalucía de celebrarse ahora con una intención directa de voto del 22,9%, un porcentaje superior al PSOE (18,1 %). Tras el PP y el PSOE se situaría Ciudadanos como tercera fuerza, con una intención de voto del 13,1 %, seguido de Podemos (11,8 %) y, a más distancia, por IU (3,7 %), según el sondeo.

Valoración de los líderes políticos

Otra nota interesante es cómo los ciudadanos vuelven a suspender a todos los líderes políticos de los cinco partidos con representación parlamentaria, con el presidente y portavoz de C's en el Parlamento, Juan Marín, y el coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, a la cabeza con una nota de 4,68 y 4,67, aunque con un grado de conocimiento del 37 y el 55 por ciento, respectivamente.

La presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, es la más conocida, con un 91,5%, pero baja su valoración y saca un 4,52, menos que en 2015; la coordinadora de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, le sigue con un 4,51 y dicen conocerla un 59,5 por ciento de los encuestados; El presidente del PP-A, Juanma Moreno, es el peor valorado, con una nota de 4,38, y un grado de conocimiento de 56,8%.

Susana Díaz, la más conocida de todos, obtuvo un 4,9 en el informe de verano de 2015, un 5,4 en verano de 2014 y un 5,0 en el de invierno de 2015. Este es su segundo suspenso ante la opinión de los andaluces en un momento en el que se baraja su salida a competir por la Secretaría General del PSOE.

El Egopa también consulta sobre la posición respecto al mantenimiento del pacto de investidura entre PSOE-A y C's a lo largo de la legislatura y el 46,9 por ciento considera que debería mantenerse frente a un 32,4 por ciento que opina lo contrario.

Este interés añadido de la incertidumbre que se sigue cerniendo sobre la situación política de la comunidad, dado el nuevo reparto de fuerzas, que abre la posibilidad de un pacto PP-Ciudadanos, si los de Juanma Moreno lograran ser el partido más votado, que podría despojar al PSOE-A del Gobierno regional por primera vez.

No obstante, el febrero pasado el PSOE-A se situaba como primera fuerza en autonómicas con el 32,1% de los votos y 6,8 puntos sobre el PP-A. Este partido lograba un respaldo del 25,3%, Podemos figuraba en tercer lugar con un apoyo del 17,2%, seguido por Ciudadanos (C’s), con el 13%, e IULV-CA, con el 8%.

Pero la novedad estuvo en la estimación de voto para elecciones generales que se incluyó en el estudio, y que colocaba al PP como fuerza más votada de la comunidad, al conseguir el 31%, lo que suponía 1,6 puntos de ventaja sobre el PSOE, que quedaba en el 29,4%. Podemos se situaba en el 16,9%, C’s el 15,2% y por último, IU quedaba en el 5,3%.

De hecho, el 20D el PP ganó al PSOE en la comunidad, con el 33,56% de los votos al Congreso sobre el 31,24% socialista. Unidos Podemos alcanzó el 18,56 y C’s 13,50%.

En cuanto a las valoraciones de líderes, en el último barómetro de febrero de 2016, Susana Díaz, presidenta de la Junta y secretaria general del PSOE andaluz, era la política más valorada, con un 5,2 y un 91,3% de conocimiento. Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente del PP-A tenía un 59,3% de conocimiento y una nota de 4,4, la peor de los líderes andaluces junto con la secretaria general de Podemos, Teresa Rodríguez, que también se quedaba en 4,4 y menor conocimiento, un 55,1%. Antonio Maíllo, coordinador de IU, era el segundo político mejor valorado, con 4,8 y un 54,3% de conocimiento; Juan Marín, líder de Ciudadanos, solo era conocido por el 37,7% de los andaluces, pero recibía la tercera mejor calificación, un 4,6.