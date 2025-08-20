Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Icónicos. Pamela Anderson y David Hasselhoff en una imagen promocional.
Aquel verano de... 1996

'Los Vigilantes de la Playa' y otras series que marcaron nuestros veranos

De cuando Pamela Anderson y David Hasselhoff conquistaron a mil millones de espectadores 

José Carlos Castillo

José Carlos Castillo

Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:02

Escucha la noticia

3 min.

Si cerramos los ojos y pensamos en los veranos de los 90, el maremágnum de imágenes seguramente venga acompañado por una banda sonora muy concreta: ... la sintonía de 'Los vigilantes de la playa'. ¿Quién no recuerda a David Hasselhoff y Pamela Anderson corriendo a cámara lenta por la arena, embutidos en los míticos bañadores de color rojo?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan a un portero de una caseta del Real de la Feria de Málaga: detenido un joven de 18 años
  2. 2 Hallan muerto a un menor junto a una moto en Marbella
  3. 3 El concierto de Manuel Carrasco pone en evidencia la incapacidad de la Finca de la Caridad para recibir grandes eventos
  4. 4 Nuevo cierre en la Feria de Málaga: tercera caseta sancionada en apenas 24 horas
  5. 5 Estabilizado el incendio forestal del Cerro de la Tortuga, en Málaga capital
  6. 6 Preocupación en pueblos de Málaga ante el humo de los grandes incendios de Portugal y Extremadura
  7. 7 Aviso amarillo por calor y fuerte oleaje este miércoles en Málaga
  8. 8

    Colas de hasta una hora para conseguir entrar en casetas de fiesta del real
  9. 9 Emasa detecta un vertido de aguas residuales al mar en la zona Este
  10. 10

    «La gente compra tablas de paddle surf como si fueran juguetes, sin ver el peligro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur 'Los Vigilantes de la Playa' y otras series que marcaron nuestros veranos

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

&#039;Los Vigilantes de la Playa&#039; y otras series que marcaron nuestros veranos