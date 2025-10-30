¿Son los jóvenes de ahora más religiosos?

Detrás de la aparición casi mariana de Rosalía en la plaza de Callao de Madrid, ataviada con un hábito blanco, surge una pregunta. ¿Está de ... moda la religión ahora? ¿son nuestros jóvenes más creyentes que antes? El sociólogo Rafael Ruiz Andrés, especialista en estos temas, echa mano de las últimas estadísticas para responder: «A día de hoy, entre el 30 y el 40% de los jóvenes se declaran católicos, dependiendo de la encuesta que consultemos».

Y esto supone un cambio de tendencia. «Hace años, la gente joven no se declaraba católica». De hecho, prosigue el también docente de la Universidad Complutense de Madrid., «el catolicismo tendía a ocultarse en la esfera pública, se sentía una cierta presión social hacia la secularización». Sin embargo, desde la pandemia, las encuestas muestran un cambio de dirección. «Se está naturalizando la pluralidad no religiosa y religiosa en España y también en el catolicismo». Aunque avisa: «Hay que ver si es sostenido en el tiempo».

Las razones de esta vuelta a la espiritualidad de la Generación Z tienen para el sociólogo un detonante claro: el mundo que les rodea. «Viven en un mundo complejo, en una sociedad de riesgo que les ha hecho más conscientes de su vulnerabilidad, su futuro va a ser peor que el de sus padres... Y paradójicamente la religión aparece como una solución, una alternativa» a esos sentimientos. Algo que no solo se produce en España: «Hay informes en Reino Unido y en Francia que también muestran esta tendencia».

Sin prejuicios

Ahora bien, no todo el que lleva una cruz tiene por qué formar parte de este grupo que se declara católico y creyente. «En muchos casos puede que lo hagan solo porque les guste. «Yo estoy haciendo entrevistas con gente no religiosa que la lleva y me dicen que para ellos es algo cultural. Hay mucha gente que no ha tenido nunca contacto con la Iglesia católica y esto, de algún modo, ha normalizado la simbología y esquivado los prejuicios», concluye Ruiz Andrés.