Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Madonna, con su hábito de monja, en su nuevo trabajo, en cuyo vídeo también utilizar simbología católica. A. G.
Vivir | Tendencias

El crucifijo está de moda en el armario de los jóvenes

Ángeles, frases religiosas, cruces... se abren hueco en el vestuario de la Generación Z. En Estados Unidos florecen las marcas de moda inspiridas en la fe cristiana. En España el fenómeno del 'christian core' es aún incipiente

Julia Fernández

Julia Fernández

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:17

Comenta

Escucha la noticia

4 min.

La cantante Rosalía ha lanzado nuevo disco. Pero más que de su música, de lo que se habla es del espectáculo que montó en su ... presentación en sociedad en Madrid. Llevaba semanas callada y su aparición inesperada paralizó el centro de la capital. Impactó por partida doble:porque nadie se lo esperaba –fue exactamente eso, una sorpresa–, y por su atuendo, iba vestida como una monja.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carlos Fernández, en libertad tras su detención después de 20 años huido
  2. 2 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  3. 3

    Cierra el restaurante Noviembre tras 14 años en el Centro de Málaga
  4. 4

    Jesús Gámez: «Schuster es el entrenador menos profesional que me encontré en el fútbol»
  5. 5 Detenidos los sospechosos de la oleada de robos en la barriada de La Alquería de Alhaurín de la Torre
  6. 6 Las lluvias dejan ya hasta 50 litros en Málaga
  7. 7 Educación aprecia tres faltas muy graves en el profesor suspendido por propasarse con una menor en un conservatorio de Málaga
  8. 8 Aemet activa el aviso rojo por «lluvias torrenciales» en Huelva: la Junta pide «evitar desplazamientos»
  9. 9

    La huelga de técnicos superiores sanitarios deja en el aire la realización de 30.000 pruebas diarias en Málaga
  10. 10 Detenido por la presunta agresión sexual a una conductora de VTC en Mijas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El crucifijo está de moda en el armario de los jóvenes

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

El crucifijo está de moda en el armario de los jóvenes