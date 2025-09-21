Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ese extraño bajón del domingo por la tarde que nos golpea a todos... tiene nombre

Se puede combatir para sacar más provecho al día y arrancar mejor el lunes

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:59

Llega el domingo por la tarde, que, teniendo en cuenta que solo solemos tener dos días libres a la semana, no es una franja de ... tiempo nada desdeñable. Y, de repente, empiezas a notar cierta sensación de disgusto difícil de explicar. No es cansancio, puesto que no has trabajado, pero sí percibes un bajonazo tremendo y un sentimiento de inquietud aliñado con tristeza que nos sabes a qué atribuir. Si los días de la semana tuviesen un termómetro de bienestar, a última hora del domingo estaría en su punto más bajo (quizá con el lunes a primera hora, aunque en ese momento ya estamos al menos más 'activados'). ¿Qué nos pasa? Se llama síndrome del domingo por la tarde o 'sunday scaries' ('terrores del domingo') y es un sentimiento de ansiedad y desánimo que en algunas personas hasta cristaliza en dolores de cabeza, malestares digestivos e incluso palpitaciones. Pero, sobre todo, se caracteriza por una avalancha de pensamientos negativos. Cada cual sufre su propia 'versión': unas personas ven venir el lunes con preocupación y ante esta 'amenaza' se bloquean , otros entran en 'rumiación' -dar vueltas a las mismas ideas una y otra vez- y los más ansiosos tienen ataques de mal humor. ¿A alguien le suena?

Ese extraño bajón del domingo por la tarde que nos golpea a todos... tiene nombre

