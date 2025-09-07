Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Vivir | Salud

Dices que bebes 'lo normal'... ¿Pero sabes cuánto es realmente?

Lo ideal es no consumir alcohol, pero si lo hacemos hay 'red flags' en cuanto al modo y la cantidad

Julia Fernández

Julia Fernández

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:35

Cuando vamos al médico por algún problema de salud hay una serie de preguntas que nos suelen dar vergüenza. Una de ellas es la que ... se refiere a cuánto alcohol bebemos. «Pues lo normal», se suele contestar. María Navajas Laboa, que es especialista en aparato digestivo en el Hospital Vithas Vitoria, no sabría poner una cifra a cuántas veces lo ha oído en su consulta. «Ante esto les preguntas '¿y cuánto es lo normal'». Las respuestas, claro, son dispares. A todo el mundo le parece que lo que se bebe es poco: «Desde el que todos los días se va a tomar unos txikitos (vasos de vino) con la cuadrilla, al que 'solo' bebe los fines de semana».

