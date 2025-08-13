Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miguel, con medusas capturadas ante la playa de Gandía. R. C.

Miguel Llopis

Recolector de medusas
«Sacamos 20 capazos de medusas; en Asia se las comen»

Un verano a la última ·

Captura desde hace décadas las medusas que amenzan a los bañistas de la costa valenciana: «No les sacamos utilidad ninguna»

Arturo Checa

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:25

Miguel Llopis Morell (Oliva, 1972) siempre ha andado literalmente entre la tierra y el mar. Nació en una «humilde familia» de agricultores por parte de ... madre y pescadores por parte de padre. «Al final, llamó más mi atención lo de 'de lo que se come se cría'». A los 16 años, «con gran disgusto por parte de mi madre» aparcó los estudios para ser pescador, «al igual que todos los varones desde mi bisabuelo por parte paterna». Y desde los 24 años prácticamente no ha hecho otra cosa que faenar por la costa valenciana entre salitre y sudor, primero con sus hermanos y luego con otros armadores. Desde hace unas décadas, con otra labor primordial en verano y para calma de los bañistas: limpiar de medusas las aguas del Mediterráneo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria en Valle de Abdalajís
  2. 2 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  3. 3 A la fuga en sentido contrario y a 180 km/h en Campillos: condenado por octava vez por conducir sin carnet
  4. 4 El Hospital Regional de Málaga valora a 45 profesionales tras el caso de un paciente con tuberculosis
  5. 5

    Málaga capital escapa del retroceso del turismo en el conjunto de la provincia
  6. 6

    Francisco S. Fernández: «Claro que pasa que se quede un alumno dentro cuando cerramos la Facultad»
  7. 7

    El Ayuntamiento de Málaga arrincona al Rincón Cubano: posible cierre de caseta
  8. 8

    La truculenta historia del cura asesino de Riogordo
  9. 9 Así serán los fuegos artificiales que darán inicio a la Feria de Málaga 2025
  10. 10

    Comienza la demolición del estadio de fútbol de Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Sacamos 20 capazos de medusas; en Asia se las comen»

«Sacamos 20 capazos de medusas; en Asia se las comen»