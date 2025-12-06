Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Relaciones humanas

El 'metodo' CR7 para bajar peso o mejorar la cuenta de resultados

La motivación es la clave para lograr metas ambiciosas

Yolanda Veiga

Yolanda Veiga

Sábado, 6 de diciembre 2025

Un futbolista que quiera mejorar la media goleadora, un empresario que tenga como objetivo anual aumentar la cuenta de resultados, una persona con obesidad que ... necesite bajar de peso, un joven músico que aspire a entrar en una compañía... Los cuatro deberían empezar por hacerse la cama. Asegura Alberto Valle, psicólogo y coach, que es el mejor comienzo para quienes se han puesto una meta ambiciosa. «A poca gente le gusta hacer la cama o fregar. Lo tenemos por tareas tediosas, así que incorporarlas a nuestras rutinas diarias nos motivará a la hora de ser disciplinados en nuestro empeño», sea este meter más goles o adelgazar diez kilos. El experto señala las fases del proceso para alcanzar objetivos tan dispares.

