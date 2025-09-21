Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los peligros de comer siempre lo mismo: llega el 'food pairing', mezclas sorprendentes (y fáciles) para no aburrirnos

Apúntate a esta tendencia culinaria y dejarás de comer todos los días los mismos platos

Carmen Barreiro

Carmen Barreiro

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:08

Siempre se ha dicho que 'uvas con queso saben a beso' o que 'con azúcar y miel hasta los caracoles saben bien'. Desde luego no ... son las primeras combinaciones que se nos ocurren cuando tenemos que preparar la cena, pero el refranero no se equivoca. La gastronomía vive básicamente de elaborar y mezclar diferentes ingredientes hasta conseguir el plato perfecto, ese que nos conquista por tener un sabor diferente a los que estamos acostumbrados, una textura que nos llama la atención o una combinación de alimentos que jamás hubiésemos pensado que funcionarían juntos y que, sin embargo, maridan a la perfección cuando los llevamos a la boca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un adolescente rocía con gas pimienta a un joven, le roba el móvil y amenaza de muerte a los policías cuando es detenido
  2. 2 El autobús de un equipo malagueño de fútbol base arde en la autovía de Granada
  3. 3

    La hostelería pierde hasta cinco euros por persona durante el verano pese al aumento de los precios
  4. 4 Hallan un cadáver en Estepona que se correspondería con el de un británico desaparecido en agosto
  5. 5 La justicia respalda a una comunidad que prohibió a un propietario dotar de agua a dos trasteros para hacerlos viviendas
  6. 6

    «Vamos hacia la curación plena en el linfoma de Hodgkin y en el no Hodgkin agresivo»
  7. 7 Expectación por San Diego Comic-Con Málaga: colas en el primer día de recogida de entradas
  8. 8 Sentido en Andalucía un terremoto de magnitud 3,0 con epicentro en el Mar de Alborán
  9. 9 Pasarela Larios, una Torre de Babel de la moda
  10. 10 Las mejores cremas antiarrugas, según la OCU

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Los peligros de comer siempre lo mismo: llega el 'food pairing', mezclas sorprendentes (y fáciles) para no aburrirnos

Los peligros de comer siempre lo mismo: llega el &#039;food pairing&#039;, mezclas sorprendentes (y fáciles) para no aburrirnos