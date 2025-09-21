Ocho recetas y combinaciones de ingredientes que no te imaginas y que te salvarán las comidas

No se trata de renovar la despensa por completo sino de usar y combinar los ingredientes de otra manera. Hay vida más allá de la ... ensalada mixta o el pollo con patatas sin necesidad de tener que recurrir a alimentos exóticos. Te dejamos ochos recetas y mezclas originales para huir de la rutina en la mesa.

Brócoli

Pruébalo con: cilantro y pera, naranja y lima, almendra e higo, pepino y melocotón, té verde y salmón o a la plancha con arroz y sésamo.

Crema de brócoli y alcachofa con vainilla y limón

Cocción de las verduras: Cuece el brócoli y los corazones de alcachofa en cazuelas separadas con una pizca de bicarbonato en la de brócoli y un par de rodajas de limón en la de las alcachofas. Enfría y escurre.

Preparación: Tritura las alcachofas y el brócoli, sazona, móntalas con un poco de aceite de vainilla y añade unos dados de pulpa fresca de limón.

Presentación: Sirve con picatostes fritos, colines o regañás.

Plátano

Pruébalo con: mantequilla y café, vainilla y aceituna negra, rehogado con pistacho tostado y dorada, melón y jengibre o con hinojo y crustáceos.

Pollo empanado con cacahuetes y plátanos salteados

Preparación: Tritura los cacahuetes y tuéstalos en una sartén. Después, deshuesa un muslo de pollo, rebózalo con los cacahuetes (también se puede hacer con pechugas) y rehoga la carne en una sartén. Termina la cocción en el horno a media temperatura. En una sartén honda, rehoga los plátanos en un poco de aceite de cacahuete. Al final, añade pasas.

Presentación: Sirve el pollo acompañado de los plátanos rehogados y de la salsa del pollo reducida.

Lentejas

Pruébalas con: chocolate negro, remolacha, jengibre, queso parmesano, miel, salmón, calabacín, albahaca, sandía, alga wakame, cardamomo...

Crema de lentejas, bacon ahumado y mandarina

Preparación: Sofríe unas chalotas en mantequilla espumosa, añade el bacon ahumado magro y continúa la cocción añadiendo medio kilo de lentajas en un litro de caldo de verduras como si fuese un risotto. Cuece a fuego lento. Después, tritúralo hasta conseguir un puré muy fino. Añade medio litro de nata batida y otro medio de leche (también puede ser de soja).

Presentación: Servir la crema templada. Rallar en el último momento cáscara de mandarina y añadir encima del puré.

Pera

Pruébalas con: ostras y bergamota, ternera y naranja, uvas y queso, arroz basmati y cardamomo, tomate y clavo o con rodaballo y mimosa.

Chicharrones de pato y peras rehogadas con café

Preparación: Calentar a fuego lento los chicharrones de pato. Después, pela las peras y córtalas en cuartos. Rehógalas en una nuez de mantequilla y añádele un café expreso (desglasar). Al final, también puedes ponerle un poco de jengibre fresco rallado por encima.

Presentación: Servir los chicharrones acompañados de la peras rehogadas.

Setas

Pruébalas con: champiñones , puerro y ajo, boletus, almendra y mojama, shiitake, sidra y carne o pescado a la parrila, níscalo, grosella y espárrago.

Tarta tatin de setas (champiñones o shiitakes frescos)

Preparación: Corta las setas en láminas y colócalas en forma de rosetón en el fondo de una fuente. Haz tres capas. Y entre capa y capa, vierte un chorrito de aceite de sésamo y unos cristales de sal. Cubre con un disco fino de hojaldre. Después, hornea la tarta media hora a 180 grados. Desmolda y unta la superficie con un poco de aceite de sésamo. Espolvorea unos granos de trigo sarraceno.

Presentación: acompaña la tarta con una ensalada aliñada con sal de sésamo y vinagre de vino. También funciona muy bien con queso fresco de cabra.

Calabacín

Pruébalo con: aceitunas y pimiento, chocolate negro y avellana, espárrago y pistacho, ostras y pepino, dorada y alcaparras o tofu y pimienta.

Calabacín con melocotones flambeados

Preparación: Corta los melocotones en cuartos, rehógalos con mantequilla, flambéalos con whisky y reserva. Pela y corta en rodajas finas los calabaciones (usa una mandolina) para obtener una pulpa traslúcida.

Presentación: Pon los melocotones en el plato todavía templados. Coloca encima las rodajas de calabacín, que se calentarán un poco con el calor de los melocotones, y aliña con aceite de vainilla. Servir cuanto antes.

Arroz basmati

Pruébalo con: fresa, chocolate con leche, bacalao fresco, naranja, pimiento verde, espárrago, tomillo, licor de naranja, aceite de oliva, jazmín...

Pastel salado de arroz con espárragos y ostras

Preparación: Cuece el arroz basmati. Cuando esté templado, añade huevos batidos, ostras escalfadas trituradas y yemas de espárragos. Sazona al gusto. Mezcla todo con mucho cuidado y distribúyelo en cuenquitos individuales (ramequines). Cuece al baño maría a 120 grados durante una hora aproximadamente y deja enfriar.

Presentación: Sirve estos pastelitos como entrante frío o templado.

Zanahoria

Pruébala con: cereza y boletus, manzana verde y vodka, queso de cabra y pimienta, cocida con uvas y almendras, con seta de ostras y palomitas...

Zanahorias ralladas con vinagreta de pomelo

Preparación: Pela el pomelo y mete la cáscara en 20 centilitros de aceite neutro. Calienta seis veces en el microondas durante 20 segundos. Deja reposar y después separa los gajos del pomelo quitándole la membrana que los envuelve. Guarda el zumo. Ralla las zanahorias, añade los gajos, vierte el zumo y el aceite aromatizador y espolvorea jengibre fresco.

Presentación: Mezcla todo y sírvelo al momento. La ensalada se puede decorar con cerezas troceadas.