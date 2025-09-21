Ocho recetas y combinaciones de ingredientes que no te imaginas y que te salvarán las comidas
Hay vida más allá de la ensalada mixta o el pollo con patatas sin necesidad de tener que recurrir a alimentos exóticos. ¿Te atreves?
Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:09
No se trata de renovar la despensa por completo sino de usar y combinar los ingredientes de otra manera. Hay vida más allá de la ... ensalada mixta o el pollo con patatas sin necesidad de tener que recurrir a alimentos exóticos. Te dejamos ochos recetas y mezclas originales para huir de la rutina en la mesa.
Brócoli
Pruébalo con: cilantro y pera, naranja y lima, almendra e higo, pepino y melocotón, té verde y salmón o a la plancha con arroz y sésamo.
Crema de brócoli y alcachofa con vainilla y limón
Cocción de las verduras: Cuece el brócoli y los corazones de alcachofa en cazuelas separadas con una pizca de bicarbonato en la de brócoli y un par de rodajas de limón en la de las alcachofas. Enfría y escurre.
Preparación: Tritura las alcachofas y el brócoli, sazona, móntalas con un poco de aceite de vainilla y añade unos dados de pulpa fresca de limón.
Presentación: Sirve con picatostes fritos, colines o regañás.
Plátano
Pruébalo con: mantequilla y café, vainilla y aceituna negra, rehogado con pistacho tostado y dorada, melón y jengibre o con hinojo y crustáceos.
Pollo empanado con cacahuetes y plátanos salteados
Preparación: Tritura los cacahuetes y tuéstalos en una sartén. Después, deshuesa un muslo de pollo, rebózalo con los cacahuetes (también se puede hacer con pechugas) y rehoga la carne en una sartén. Termina la cocción en el horno a media temperatura. En una sartén honda, rehoga los plátanos en un poco de aceite de cacahuete. Al final, añade pasas.
Presentación: Sirve el pollo acompañado de los plátanos rehogados y de la salsa del pollo reducida.
Lentejas
Pruébalas con: chocolate negro, remolacha, jengibre, queso parmesano, miel, salmón, calabacín, albahaca, sandía, alga wakame, cardamomo...
Crema de lentejas, bacon ahumado y mandarina
Preparación: Sofríe unas chalotas en mantequilla espumosa, añade el bacon ahumado magro y continúa la cocción añadiendo medio kilo de lentajas en un litro de caldo de verduras como si fuese un risotto. Cuece a fuego lento. Después, tritúralo hasta conseguir un puré muy fino. Añade medio litro de nata batida y otro medio de leche (también puede ser de soja).
Presentación: Servir la crema templada. Rallar en el último momento cáscara de mandarina y añadir encima del puré.
Pera
Pruébalas con: ostras y bergamota, ternera y naranja, uvas y queso, arroz basmati y cardamomo, tomate y clavo o con rodaballo y mimosa.
Chicharrones de pato y peras rehogadas con café
Preparación: Calentar a fuego lento los chicharrones de pato. Después, pela las peras y córtalas en cuartos. Rehógalas en una nuez de mantequilla y añádele un café expreso (desglasar). Al final, también puedes ponerle un poco de jengibre fresco rallado por encima.
Presentación: Servir los chicharrones acompañados de la peras rehogadas.
Setas
Pruébalas con: champiñones , puerro y ajo, boletus, almendra y mojama, shiitake, sidra y carne o pescado a la parrila, níscalo, grosella y espárrago.
Tarta tatin de setas (champiñones o shiitakes frescos)
Preparación: Corta las setas en láminas y colócalas en forma de rosetón en el fondo de una fuente. Haz tres capas. Y entre capa y capa, vierte un chorrito de aceite de sésamo y unos cristales de sal. Cubre con un disco fino de hojaldre. Después, hornea la tarta media hora a 180 grados. Desmolda y unta la superficie con un poco de aceite de sésamo. Espolvorea unos granos de trigo sarraceno.
Presentación: acompaña la tarta con una ensalada aliñada con sal de sésamo y vinagre de vino. También funciona muy bien con queso fresco de cabra.
Calabacín
Pruébalo con: aceitunas y pimiento, chocolate negro y avellana, espárrago y pistacho, ostras y pepino, dorada y alcaparras o tofu y pimienta.
Calabacín con melocotones flambeados
Preparación: Corta los melocotones en cuartos, rehógalos con mantequilla, flambéalos con whisky y reserva. Pela y corta en rodajas finas los calabaciones (usa una mandolina) para obtener una pulpa traslúcida.
Presentación: Pon los melocotones en el plato todavía templados. Coloca encima las rodajas de calabacín, que se calentarán un poco con el calor de los melocotones, y aliña con aceite de vainilla. Servir cuanto antes.
Arroz basmati
Pruébalo con: fresa, chocolate con leche, bacalao fresco, naranja, pimiento verde, espárrago, tomillo, licor de naranja, aceite de oliva, jazmín...
Pastel salado de arroz con espárragos y ostras
Preparación: Cuece el arroz basmati. Cuando esté templado, añade huevos batidos, ostras escalfadas trituradas y yemas de espárragos. Sazona al gusto. Mezcla todo con mucho cuidado y distribúyelo en cuenquitos individuales (ramequines). Cuece al baño maría a 120 grados durante una hora aproximadamente y deja enfriar.
Presentación: Sirve estos pastelitos como entrante frío o templado.
Zanahoria
Pruébala con: cereza y boletus, manzana verde y vodka, queso de cabra y pimienta, cocida con uvas y almendras, con seta de ostras y palomitas...
Zanahorias ralladas con vinagreta de pomelo
Preparación: Pela el pomelo y mete la cáscara en 20 centilitros de aceite neutro. Calienta seis veces en el microondas durante 20 segundos. Deja reposar y después separa los gajos del pomelo quitándole la membrana que los envuelve. Guarda el zumo. Ralla las zanahorias, añade los gajos, vierte el zumo y el aceite aromatizador y espolvorea jengibre fresco.
Presentación: Mezcla todo y sírvelo al momento. La ensalada se puede decorar con cerezas troceadas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.