Javier Borrego posa para la entrevista, en las escaleras que dan acceso a la Facultad de Derecho. Salvador Salas

Javier Borrego, presidente del Consejo de Estudiantes de la UMA

«Con la nueva ley universitaria de Andalucía nos están toreando a los estudiantes»

Exige más financiación para la universidad y asegura que la calidad de la docencia no se puede mantener si los profesores tienen más alumnos y más horas de clase

Matías Stuber

Matías Stuber

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:25

Comenta

Esta semana, los pasillos de algunas facultades de la Universidad de Málaga lucen más desiertos de lo habitual. La razón está en el paro académico ... que ha convocado el Consejo de Estudiantes y que apela a los casi 40.000 estudiantes matriculados a no asistir a clase durante cinco días. No es una huelga al uso porque los alumnos que sí lo desean reciben docencia. Las clases siguen con normalidad, aunque los estatutos de la UMA impiden que se realicen exámenes o que la ausencia a clase penalice. Javier Borrego (Málaga, 2002) es el presidente de CEUMA y está en tercero de Ingeniería Telemática. Atiende a SUR para explicar los motivos que han llevado a este paro académico, una fórmula de protesta hasta ahora en la UMA, y para analizar la situación de la universidad a nivel general.

