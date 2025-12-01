Comienzan cinco días de lucha estudiantil por una mejor «financiación» para la UMA: el seguimiento va por facultades

Lunes, nueve de la mañana en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, en el campus de El Ejido de la Universidad de Málaga (UMA). ... Las aulas están concurridas y profesores comienzan a llenar la pizarra o lanzan diapositivas a través de un ordenador. Los alumnos atienden las explicaciones con aparente interés. La sensación que se transmite aquí es la de un lunes más dentro de la rueda de la rutina universitaria. Nada, salvo algunos carteles que invitan a unirse a una protesta frente a la Delegación de Gobierno de la Junta, dan a entender que hoy es el primero de cinco días de paro académico convocado por CEUMA para reclamar una mayor financiación para la universidad malagueña. El sindicato apela a los más de 35.000 alumnos de la UMA a no asistir a clase.

Una hora más tarde, en la Facultad de Filosofía y Letras, en el campus de Teatinos. Algunas aulas están vacías. Otras cuentan con una asistencia reducida. Aquí sí se respiran aires de huelga. Este contraste entre un centro y otro sirve para sintetizar lo que ha sido el primer día de este paro académico: el seguimiento va por facultades. Así lo confirman también fuentes oficiales de la UMA consultadas por este periódico. «El seguimiento va por centros. En algunos ha sido mayoritario, en otros ha sido un día normal más», explican. Influye mucho, como era de esperar, la idiosincrasia de cada facultad y la vocación de sus alumnos para secundar este tipo de protestas.

El presidente de CEUMA, Javier Borrego, se mostró satisfecho con este primer día de parón académico. Lo comunicó así ante los medios de comunicación en las puertas de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía, donde varios estudiantes se congregaron para exigir «una mayor financiación para la UMA». Los estudiantes congregados contaron con el apoyo del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, y la coordinadora provincial de IU, Toni Morillas. Comisiones Obreras (CCOO) también respalda el paro académico convocada por CEUMA.

Protesta reducida

Pancartas hechas por los alumnos dan pistas sobre las reivindicaciones. «Basta de infrafinanciación», «Frente a su privatización, lucha de clases» o «Defendamos la universidad pública», rezan. Un asistente maneja un megáfono y coordina cánticos como los siguientes: «A parar, a parar, a parar la universidad» o «profesores y estudiantes, unidos y adelante».

Borrego atendió a SUR para explicar las motivaciones que lleva a CEUMA a esta movilización de cinco días. «Son básicamente dos. La infrafinanciación que padece la UMA desde varios años y la nueva Ley Universitaria Para Andalucía, que ha sido desarrollada sin consultar a los alumnos», expresa.

Este paro académico, a diferencia de una huelga de trabajadores, excluye a los profesores, que están obligados a acudir a sus clases con normalidad. Así lo confirmaron fuentes oficiales de la UMA a este periódico. Los estatutos de la universidad impiden a los profesores programar exámenes o entrega de trabajos durante los días de paro académico.

«La realización del paro no suspenderá ni limitará las competencias que han de ser adquiridas por el estudiantado en las enseñanzas en que se encuentre matriculado. El estudiantado que hubiese secundado el paro dispondrá de información sobre la actividad docente que se hubiera desarrollado en su ausencia», dejaba claro la UMA en un comunicado oficial.