Maite Méndez, catedrática de Historia del Arte de la UMA, nueva directora de la Academia de España en Roma: «Es un sueño cumplido»

Maite Méndez (Jaén 1964) recibe la llamada de este periódico para darle la enhorabuena por su nombramiento como nueva directora de la Academia de España ... en Roma, cuando esta catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Málaga (UMA) está a punto de entrar a clase de pilates. «La necesito», asegura. Lleva un día lleno de emociones. Para una apasionada del arte y de la cultura, que te nombren directora de la Academia de España en Roma es como para el astrónomo descubrir una estrella y ponerle un nombre. «Es un sueño cumplido», resalta.

La noticia de su nombramiento es reciente. Ella misma la recibió de parte del Ministerio de Exteriores este miércoles. Atrás queda un proceso de selección exigente, salpicado de numerosas pruebas y cribas, al que concurren gestores culturales y directores de museo de toda España. En la terna final, por fijar algo de contexto, se encontraba el subdirector del Prado.

Tal vez la Academia de España en Roma no sea una institución conocida por el gran público. Pero los nombres de algunos de los que preceden a Méndez en el cargo evidencian la importancia que tiene en la divulgación del arte y de la cultura. Ahí está, por ejemplo, Valle-Inclán, que fue director de 1933 a 1936. La sede de la Real Academia de España en Roma se ubica en la coqueta Plaza de San Pedro in Montorio.

Hasta ahí se desplazará Méndez, que residirá en la capital italiana los próximos años. En teoría, su nombramiento es para un plazo mínimo de tres años. Esta catedrática de 60 años, que imparte clases de arte y arquitectura contemporánea en la Facultad de Bellas Artes, cambiará las aulas por esta nueva aventura. Una culminación a su trayectoria profesional, como ella misma deja claro, que afronta con «muchísima ilusión».

Carrera destacada

Si cada uno se marca su propia lógica del éxito, para Méndez acaban de encajar todas las piezas. «Recuerdo que cuando le comenté a una amiga que me iba a presentar a la plaza, me preguntó si eso no era muy difícil. Total, soñar es gratis… Eso fue lo que le contesté», rememora. Invadida por la felicidad y la emoción, el siguiente paso es gestionar su aterrizaje en el nuevo cargo. Los grandes nombramientos, por lo general, reservan grandes responsabilidades.

En el apartado de 'objetivos' que figura en la página web de la Academia de España en Roma, figura lo siguiente: «Es una institución de la Administración General del Estado en el exterior que tiene por objeto primordial contribuir a la formación artística y humanística de creadores, restauradores e investigadores, con la finalidad derivada de lograr una mayor presencia cultural española en Italia, un mejor entendimiento de las culturas de ambos países y una mayor vinculación cultural entre Europa e Iberoamérica».

El currículum de Méndez es tan amplio como apabullante. Ligada a la UMA desde 1998, ha dirigido numerosos proyectos de investigación. Además, es autora de diversos libros. Entre los más destacados, 'Cruce de Culturas', 'Las señoritas de Avignon y el discurso crítico de la modernidad' o 'Arte escrito: texto, imagen y género en el arte contemporáneo'.