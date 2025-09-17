Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Foto de familia, este miércoles, en la sede de la Diputación de Málaga. SUR

Cumbre de la UNED en la Diputación de Málaga

Salado insta a «aprovechar y promocionar el talento de la provincia», en una reunión con todos los directores generales de la universidades

Matías Stuber

Matías Stuber

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:44

Los directores generales de los diferentes centros de la UNED se reunieron este miércoles en la Diputación de Málaga. En un encuentro con el presidente ... de la institución provincial, Francisco Salado, instó a «aprovechar y promocionar el talento de la provincia».

