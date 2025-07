Castañeda: «Espero que seamos igual de buenos, aunque el Unicaja tuvo una temporada increíble»

Serio, casi un poco tímido, Xavier Castañeda fue presentado este martes como nuevo jugador del Unicaja para la próxima temporada. Pese a sus orígenes mexicanos ... y a que habla castellano, el estadounidense prefirió ir sobre seguro y su comparecencia se desarrolló en inglés. Castañeda lucirá el número 13 en Málaga y tras unos días de entrenamiento bajo la supervisión del club, el escolta se incorporará a la selección de Bosnia, con la que ya debutó la pasada campaña.

«Las primeras impresiones del jugador sobre el club y la ciudad han sido buenas. Castañeda sabe a qué equipo llega, pues el Unicaja ha estado en boca de todos en los últimos años. »En primer lugar, he oído hablar muy bien del club. En cuanto a su éxito, se escuchado hablar del Unicaja en toda Europa, con la victoria en la BCL y muchos títulos este último año y en años anteriores. Mi estancia aquí en Málaga estos días ha sido bastante buena. He visitado la ciudad y he podido probar distintas comidas. Todo bien«, decía el estadounidense en sus primeras manifestaciones.

Castañeda llega a un equipo con un estilo muy definido, sin estrellas y con un reparto solidario de los minutos. Es consciente de lo que le espera y aseguró estar preparado. «No creo que tenga que adaptarme. Creo que es una forma de marcar el ritmo de tus jugadores. No puedes hacer jugar a todos 40 minutos. Es una forma de marcar el ritmo, y por eso los buenos equipos tienen profundidad de banquillo. El equipo tiene muchos jugadores que pueden aportar. Creo que el Unicaja ha demostrado a lo largo de los años esa profundidad que antes comentaba. Así no se presiona mucho a un solo jugador. Paras a un jugador, tienes a otro, tienes a otro... No creo que sea un problema para mí, al contrario, estoy encantado de formar parte de este estilo de juego», aseguró.

El exjugador del Bourg sabe que el equipo ha sufrido una remodelación importante este verano, pero se ha reforzado bien y mostró su deseo de que se pueda mantener la línea ganadora. «Espero que seamos un equipo exitoso. Es cierto que perdieron a un par de jugadores el año pasado, pero espero que lleguemos y seamos igual de buenos o intentemos serlo, a pesar de que el Unicaja tuvo una temporada increíble. Pero nuestro objetivo es tener metas ambiciosas para ser un equipo exitoso. Ese es mi objetivo: ser lo mejor posible como equipo, sin duda», dijo.

Una de las claves del éxito del Unicaja ha sido la buena química del vestuario. Castañeda ha estado en contacto con Ibon Navarro y también con algunos de sus nuevos compañeros. «Hablé con un par de ellos y con varios miembros del personal. Hemos estado en constante comunicación. Simplemente intento forjar una relación. Ya he estado aquí en Málaga, y se trata de seguir construyendo una base a medida que avanza la temporada. He hablado con Ibon. Hablamos por teléfono varias veces y también nos escribimos muchos mensajes. Sé que está de vacaciones, pero acaba de regresar y se supone que entrenamos hoy. Deberíamos pasarlo bien», explicó, el jugador que se definió como un base que genera para él y el equipo y que es capaz de poner presión sobre el balón en defensa.