Webb y Sulejmanovic convencen en su estreno

En este primer amistoso de la pretemporada, las novedades respecto al pasado curso acapararon gran parte de las miradas de los aficionados cajistas. A Webb ... y Sulejmanovic, cuya presencia en este primer 'test' estaba confirmada, se unió de última hora Castañeda. Todo apuntaba a que el estadounidense con pasaporte bosnio no podría jugar al estar recuperándose de su lesión, pero se apuntó a la expedición por sorpresa, de última hora, para añadir un aliciente más al encuentro.

El que mejores sensaciones dejó fue, quizá, James Webb, que anotó 11 puntos y capturó cuatro rebotes, todos en defensa, consiguiendo un total de 12 créditos de valoración, la estadística que mide, para bien o para mal, lo completo que ha sido el encuentro del jugador en cuestión, al final del encuentro. Jugó poco más de 18 minutos, en la línea de los demás y también de los otros dos 'chicos' nuevos. Anotó 2/2 tiros de dos, 1/4 triples y 4/6 tiros libres. Más allá de los números, el estadounidense dejó muestras de su calidad y su talento individual. Se gustó durante algunos tramos del partido e hizo vibrar a los aficionados del Unicaja con su juego.

Sulejmanovic también dejó buenas sensaciones, que se mostró, ante todo, fiable. Muy fiable. Anotó nueve puntos y cogió cinco rebotes (dos en ataque y tres en defensa), consiguiendo 15 créditos de valoración. En el tiro de dos se mostró muy seguro y acertado, llevando a la cesta 4/6 intentos del total de los que dispuso. Destacó en la pintura, el cuerpo a cuerpo y en su capacidad para sumar puntos bajo el aro. Lejos de ser un jugador vistoso y con unas características diferentes a Webb, pese a que los dos se desempeñen como interiores, convenció en su primera actuación como cajista, dentro de un equipo que aún acusa las cargas propias de la pretemporada y que sigue en construcción; en busca de encajar las piezas para encontrar una identidad común y colectiva. Como conjunto.

Sobre Castañeda

Puede que el punto más gris, entre los nuevos, lo pusiera Castañeda, aunque se antoja como algo normal teniendo en cuenta que fue descartado por Bosnia para el Eurobasket por sus problemas físicos, derivados de su última lesión, y lo que ello ha provocado en su estado de forma. Es, de todo el roster que el Unicaja presentó en Melilla, el que menos ha podido trabajar hasta el momento con el grupo. Aún así, Ibon Navarro lo sacó a pista 17:37 minutos, anotó seis puntos, cogió un rebote y repartió tres asistencias.

Su progresión a lo largo de los cuatro cuartos fue decreciente. Salió fuerte, peleando cada balón, mostrando ganas, aunque quizá le faltó orden a la hora de tomar decisiones. En la segunda mitad, el vitoriano lo puso junto a Perry. El '55' haciendo de base y Castañeda, de escolta. El viernes, ante el ALBA Berlín en Vélez-Málaga, nueva oportunidad para seguir sacando conclusiones antes de que llegue la hora de la verdad y los primeros encuentros oficiales del curso.