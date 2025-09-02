Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jugadores del Unicaja ayudan a Webb a levantarse tras un lance del juego. EFE

Webb y Sulejmanovic convencen en su estreno

Los nuevos interiores del Unicaja cuajaron un buen papel, cada uno a su manera y acorde a sus características, en el primer amistoso del verano, en Melilla

Nacho Carmona

Nacho Carmona

Málaga

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:09

En este primer amistoso de la pretemporada, las novedades respecto al pasado curso acapararon gran parte de las miradas de los aficionados cajistas. A Webb ... y Sulejmanovic, cuya presencia en este primer 'test' estaba confirmada, se unió de última hora Castañeda. Todo apuntaba a que el estadounidense con pasaporte bosnio no podría jugar al estar recuperándose de su lesión, pero se apuntó a la expedición por sorpresa, de última hora, para añadir un aliciente más al encuentro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Controlado el incendio en Monte Coronado en Málaga
  2. 2 Extinguido el incendio en Benalmádena que llevó al desalojo de seis viviendasy cortes de tráfico este lunes
  3. 3

    La portada de los Baños del Carmen de Málaga ya deja ver su imagen original
  4. 4 ¿Qué tiempo hará este otoño?: Aemet avanza su previsión
  5. 5 La mujer asesinada en Motril y su exnovio, arrestado por homicidio y quebrantamiento, eran vecinos de Cártama
  6. 6

    Aires de Libertad en Los Asperones
  7. 7 Hallan 73 víctimas de la Guerra Civil en la primera fase de la exhumación de las fosas comunes de Campillos
  8. 8

    El cáncer de colon, el de diagnóstico más frecuente en Málaga, crece casi un 25% en apenas una década
  9. 9

    La Costa cerrará el año hidrológico en situación de normalidad y la Axarquía y Málaga, en alerta y prealerta
  10. 10

    El nuevo gran pulmón verde de Benalmádena, el parque Ibn al-Baytar, empieza a tomar vuelo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Webb y Sulejmanovic convencen en su estreno

Webb y Sulejmanovic convencen en su estreno