Vídeo: Así ha sido el anuncio de la NBA para crear una competición en Europa

Juan Calderón Málaga Jueves, 27 de marzo 2025, 21:07 Comenta Compartir

Comienza la cuenta atrás para la liga europea de la NBA. El comisionado de la competición estadounidense detalló esta tarde el plan de expansión hacia el 'viejo continente' con un torneo inicialmente que contaría con 12 equipos fijos más otros cuatro procedentes de los torneos que organiza la FIBA, caso de la Basketball Champions League en la que compite el Unicaja.

LIVE: NBA Commissioner Adam Silver | NBA Board of Governors Press Conference https://t.co/tgHRveYYxh — NBA (@NBA) March 27, 2025

La nueva liga contaría con varios clubes de nueva creación vinculados a equipos de fútbol, como el París Saint Germain, el Mánchester City o el Chelsea, lo que le da un aire bastante artificial, además de varios equipos de la Euroliga como el Real Madrid, Barcelona, Bayern o Fenerbahçe.

El nuevo torneo va a complicar más todavía el panorama del baloncesto europeo, pues no se cuenta con la Euroliga, con la que la NBA no alcanzó un acuerdo para la gestión. De este modo, es previsible que haya un trasvase de equipos, pero no de todos, así que habrá fuertes tensiones si hasta la fecha prevista para el lanzamiento de la NBA europea no hay antes un acuerdo global.