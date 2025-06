Unicaja-Barça: Tres datos para soñar con la clasificación y uno para preocuparse

La eliminatoria de cuartos de final entre el Unicaja y el Barcelona está respondiendo a lo que se esperaba. Era la más pareja cuando arrancó ... el play-off y después de dos partidos cada equipo ha ganado uno para llegar al desenlace de este domingo (18.30 horas) en el Palacio de los Deportes. Si el conjunto azulgrana ganó el primer duelo, el cuadro cajista arrolló en el segundo, por lo que el factor campo no ha sido decisivo hasta ahora.

A lo largo de su historia, el Unicaja acumula datos para hacer soñar a sus aficionados con la clasificación y una semifinal contra el Real Madrid, que despachó al Baskonia por la vía rápida y ya espera rival. Así que hay que pensar en positivo.

En todas sus participaciones en el 'play-off' el Unicaja logró superar una eliminatoria después de haber perdido el primer partido en tres ocasiones, como es el caso ahora. Todas estuvieron rodeadas de mucha épica y seguro que los aficionados las recuerdan. La primera fue clave porque aquello marcó la etapa más exitosa del club hasta la que ahora se vive. En la campaña 2003-2004, Sergio Scariolo cogió las riendas del equipo tras la renuncia de Paco Alonso. El Unicaja quedó emparejado con el Valencia en cuartos de final sin el factor campo a favor. Entonces el formato era a cinco partidos con cambios de sede después de cada encuentro (1-1-1-1-1). El Unicaja perdió el primero, ganó el segundo en Málaga, cayó en el tercero jugado en la Fonteta, repitió victoria en el Carpena y venció 68-87 en el quinto de forma magistral.

Ampliar Bullock, aclamado por los aficionados tras eliminar al Valencia en el quinto partido. SUR

Un año después de aquello lo volvió a hacer, pero con más dificultad. El equipo campeón de la Copa del Rey en Zaragoza en 2005 se cruzó con el Etosa Alicante en cuartos de final, de nuevo con el mismo formato alterno. El Unicaja perdió los dos primeros partidos y salvó la eliminación en el tercero y en el cuarto. En el quinto, jugado en Málaga acabó con la oposición de un gran Etosa y pasó a semifinales.

Años después de aquello, en la temporada 2008-2009, el rival en cuartos de final fue el Kalise Gran Canaria, que tenía un gran equipo con jugadores como Joel Freeland, James Augustine, Marcus Norris, Jim Moran o Savané, entre otros. Con Salva Maldonado como técnico, el Gran Canaria ganó en el Carpena 90-96 después de una prórroga. El segundo partido se disputó en el Centro Insular de Deportes, que ahora está siendo demolido. El choque fue tremendamente igualado y lo decidió Carlos Cabezas con una canasta a cuatro segundos para el final (68-70).

Ampliar Cabezas defiende a Mario Fernández en el play-off de 2009. SUR

Esta es la parte 'épica' del Unicaja para soñar con la clasificación, pero no todo es de color de rosa. Con los datos en la mano, también los más recientes, el equipo malagueño no ofrece su mejor nivel cuando afronta grandes retos jugando como local. En las últimas campañas hay varios ejemplos de que la presión se ha dejado sentir entre los jugadores que dirige Ibon Navarro. Ahí están los precedentes de la Final Four de la Champions, la Copa del Rey de 2024 y, más recientemente, la eliminatoria de semifinales del play-off contra el UCAM Murcia.

Precisamente en la fase por el título, el Unicaja mantiene abierta su peor racha como local en las últimas tres décadas. Desde 1984 a 1994 perdió todos los partidos que jugó como local en el 'play-off'. Fueron concretamente seis ante el OAR Ferrol (1984), CAI Zaragoza (1989), Estudiantes Caja Postal (1990), Real Madrid Otaysa (1991), Coren Orense (1993) y TDK Manresa (1994).

Desde entonces hasta ahora, siempre ganó alguno de los partidos que disputó como local en el 'play-off' hasta que llegó la anomalía de la pasada campaña, con tres derrotas ante el UCAM Murcia, más la de esta semana contra el Barcelona. Por suerte, este domingo, el Unicaja tiene la oportunidad de poner fin a esta racha y abrir un nuevo ciclo ganador, el que le daría la clasificación para las semifinales de la Liga Endesa.