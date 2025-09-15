El Unicaja vela armas en Singapur para aclimatarse al fuerte 'jet lag'

Cuando el Unicaja llegó al aeropuerto de Singapur un robot del tamaño de un niño pequeño recorría los pasillos del aeropuerto Changi limpiando el suelo, ... mientras los jugadores del Unicaja lo miraban con cierto asombro. Fue el primer ejemplo de la sociedad tan distinta en la que vivirán esta semana durante la disputa de la Copa Intercontinental. Después de un largo viaje de más de once horas, las caras de los jugadores eran de cansancio y no paraban de preguntarse si habían dormido algo, al tiempo que les gastaban bromas al cuerpo técnico sobre lo cómodos de sus asientos. Los profesionales viajaron en primera clase, mientras el resto de la expedición lo hacía en clase turista; todo sea para mejorar el rendimiento cara a al torneo que comienza el jueves y en el que el cuadro cajista defiende el título.

Juan Calderón

El gran reto de los jugadores será ahora aclimatarse al uso horario de Singapur, que es de seis horas más respecto a España, pero también recuperarse del largo viaje. El cuerpo médico les dio algunas pautas que unos cumplieron, pero otros no. Para empezar se les pidió que no durmiesen en el primer trayecto del viaje (Málaga-Singapur), pero el sueño pudo con muchos. También se les pidió que usasen prendas compresivas, tanto calcetines como mallas, para así mejorar la circulación y evitar la inflamación de las piernas. Alberto Díaz, Sulejmanovic y Tyson Pérez las llevaban, pero no todos sus compañeros.

La FIBA lo tenía todo preparado y envió al aeropuerto al mismo personal que atendió al equipo el año pasado, así que esto también facilitará el día a día del Unicaja durante su etapa en Singapur, al conocer las normas y hábitos de la plantilla.

La agenda del Unicaja en esta Copa Intercontinental comienza con una sesión de fotos oficial para el torneo, un acto que se desarrollará este martes en el hotel de concentración cuando en España será todavía de madrugada. El equipo tiene previsto su primer entrenamiento a las 16.00 hora local, que no será muy intenso y se centrará más en la activación tras el viaje. El resto de los participantes en la competición también están ya en Singapur, algunos con desplazamientos más largos, aunque en el caso del Flamengo brasileño lo acortó al haber hecho la preparación en España.