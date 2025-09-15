Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Tillie, Sulejmanovic y Pérez, a la llegada al aeropuerto de Singapur. Juan Calderón
Copa Intercontinental 2025

El Unicaja vela armas en Singapur para aclimatarse al fuerte 'jet lag'

El equipo llegó al país asiático tras un largo viaje y ahora tendrá que adaptarse al uso horario local, de seis horas más respecto a España

Juan Calderón

Juan Calderón

Enviado especial a Singapur

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:47

Cuando el Unicaja llegó al aeropuerto de Singapur un robot del tamaño de un niño pequeño recorría los pasillos del aeropuerto Changi limpiando el suelo, ... mientras los jugadores del Unicaja lo miraban con cierto asombro. Fue el primer ejemplo de la sociedad tan distinta en la que vivirán esta semana durante la disputa de la Copa Intercontinental. Después de un largo viaje de más de once horas, las caras de los jugadores eran de cansancio y no paraban de preguntarse si habían dormido algo, al tiempo que les gastaban bromas al cuerpo técnico sobre lo cómodos de sus asientos. Los profesionales viajaron en primera clase, mientras el resto de la expedición lo hacía en clase turista; todo sea para mejorar el rendimiento cara a al torneo que comienza el jueves y en el que el cuadro cajista defiende el título.

