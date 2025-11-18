Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Augustine Rubit. LIETKABELIS
Mercado de fichajes

El Unicaja, con un ojo en la Eurocup (por Augustine Rubit...)

El jugador con el que ya tiene un acuerdo juega esta tarde con el Lietkabelis en Atenas

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Martes, 18 de noviembre 2025, 23:50

Comenta

El Unicaja vuelve a estar pendiente de la Eurocup, pero no por intereses deportivos... El club malagueño espera a Augustine Rubit para la próxima semana, ... por lo que el pívot elegido para suplir a David Kravish debe cumplir primero sus compromisos con su actual equipo, el Lietkabelis.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta sanitaria por listeria: retiran nuevos lotes de chóped, pavo y mortadela vendidos en Andalucía
  2. 2 Novedades en el Domingo de Ramos en Málaga: cambia el orden de cuatro cofradías
  3. 3 Corte total del acceso a Málaga desde la A-357 por las pruebas de carga del nuevo carril bus-VAO
  4. 4 El educador detenido en Málaga por supuestas agresiones sexuales a tres menores fue despedido del centro de acogida
  5. 5

    El Málaga, decidido a despedir este martes a Sergio Pellicer
  6. 6

    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)
  7. 7 Tiroteo con tres heridos de una familia rival en Palma-Palmilla: el Supremo ratifica la pena de 27 años
  8. 8

    Frenazo del mercado de vivienda de segunda mano en Málaga
  9. 9 Pinchos antipalomas: Lo que debes saber si quieres instalarlos y vives en un bloque de vecinos
  10. 10 Detenidos el presidente y el vicepresidente de la Diputación de Almería por presuntos contratos irregulares

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Unicaja, con un ojo en la Eurocup (por Augustine Rubit...)

El Unicaja, con un ojo en la Eurocup (por Augustine Rubit...)