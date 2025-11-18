El Unicaja, con un ojo en la Eurocup (por Augustine Rubit...)

El Unicaja vuelve a estar pendiente de la Eurocup, pero no por intereses deportivos... El club malagueño espera a Augustine Rubit para la próxima semana, ... por lo que el pívot elegido para suplir a David Kravish debe cumplir primero sus compromisos con su actual equipo, el Lietkabelis.

El conjunto lituano juega esta tarde en Atenas en la pista del Panionios (18.30) en la octava jornada de la segunda competición europea. Se enfrentan los dos peores equipos del grupo B de la Eurocup, por lo que el que caiga perderá ya de vista la posibilidad de clasificarse para los 'play-offs'.

El papel de Rubit para el Lietkabelis es vital, no en vano es el mejor jugador del equipo hasta el momento. El pívot estadounidense viene de hacer su mejor partido de la temporada en la victoria ante el Janova, ante el que firmó 22 puntos y cinco rebotes, con 9/11 en los lanzamientos de dos puntos y 4/5 desde la línea de personal, mientras que falló el único triple que intentó. Después del partido de este miércoles en Atenas, a Augustine Rubit todavía le quedará un encuentro con el Lietkabelis, el próximo fin de semana frente al Zalgiris.