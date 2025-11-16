Rubit se exhibe antes de llegar al Unicaja

«Sí, es un buen jugador», decía una de las personas que ha estado implicada en el fichaje de Augustine Rubit por el Unicaja. Hay ... consenso en torno al pívot estadounidense de 36 años, al que se considera un profesional muy fiable, no en vano tiene una amplia y sólida trayectoria en el baloncesto europeo al más alto nivel.

Prueba de esa solidez fue su actuación de este domingo en la liga lituana, de la que se despedirá en los próximos días para incorporarse el conjunto que dirige Ibon Navarro. Su equipo, el Lietkabelis, se enfrentaba al colista de la clasificación, el Janova. Las cosas no le iban nada bien al conjunto de la ciudad de Panevėzys hasta que Rubit entró en acción.

El estadounidense jugó poco en la primera parte, poco más de ocho minutos, en los que firmó ocho puntos. Su equipo perdía 43-45 al descanso, pero en el tercer cuarto Rubit apareció de forma imparable con diez puntos para darle la vuelta al partido. El jugador nacido en Houston logró diez de los 27 del Lietkabelis en el tercer cuarto, que permitieron ya la remontada y controlar el partido para ganarlo por 85-96. Su buena actuación tuvo continuidad hasta el final del choque, además acompañada con excelentes porcentajes. Acabó el partido con 22 puntos y cinco rebotes, con 9/11 en los lanzamientos de dos puntos y 4/5 desde la línea de personal, mientras que falló el único triple que intentó.

Se trata de la mejor actuación de la temporada por parte de Augustine Rubit en la liga de Lituania, una competición corta de poco nivel y dominada tradicionalmente por el Rytas y el Zalgiris. Con anterioridad a este partido, el futuro jugador del Unicaja tenía su tope anotador en los 18 puntos que había firmado ante el Juventus y el Siauliai. Por lo que respecta a la Eurocup, su tope de la temporada son los 20 puntos que le hizo al Turk Telekom Ankara.

Como se ha informado estos días, Rubit no podrá abandonar el Lietkabelis hasta el próximo fin de semana, por lo que previsiblemente participará en los partidos de su equipo. Así, el próximo miércoles volverá a jugar en la Eurocup en la pista del Panionios griego (18.45 horas). Se da la circunstancia de que el conjunto lituano no tiene opciones de clasificación, pues sólo ha ganado un partido en siete jornadas y es penúltimo de su grupo. Teóricamente, su último partido sería el domingo 23 ante el Zalgiris, líder de la clasificación y que está, además, firmando una gran campaña en la Euroliga.