Augustine Rubit reforzará en breve al Unicaja. Lietbalis BC
Mercado de fichajes

Rubit se exhibe antes de llegar al Unicaja

El estadounidense lidera la remontada del Lietkabelis en la liga de Lituania con su mejor partido de la temporada y confirma la apuesta del club en ficharlo como recambio de David Kravish

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:30

Comenta

«Sí, es un buen jugador», decía una de las personas que ha estado implicada en el fichaje de Augustine Rubit por el Unicaja. Hay ... consenso en torno al pívot estadounidense de 36 años, al que se considera un profesional muy fiable, no en vano tiene una amplia y sólida trayectoria en el baloncesto europeo al más alto nivel.

