Chris Duarte se pronuncia sobre su futuro: «Busco estabilidad; soy un padre de familia»

El nombre de Chris Duarte centra estos días la incertidumbre, pero también la ilusión de los aficionados del Unicaja. El alero dominicano es la gran ... apuesta del club malagueño para la próxima temporada. Es una operación compleja por el caché y el nivel deportivo del jugador, pero el la entidad de Los Guindos ha hecho un buen trabajo para tratar de convencerlo.

En este sentido, Duarte se pronunció sobre su futuro. Lo hizo en la gala de final de temporada de la Liga de Puerto Rico, en la que fue reconocido como uno de los integrantes del quinteto ideal junto a Danilo Galinari, JaVale McGee, y Emmanuel Mudiay, finalmente elegido MVP. El jugador acudió al acto con su esposa y esto es precisamente un detalle importante, porque para Duarte la familia es lo primero. Casado desde hace ocho años la pareja tiene tres hijos. «Yo busco estabilidad. Soy un padre de familia. Si hay una buena oportunidad y yo veo que vale la pena, haría el sacrificio. Las puertas están abiertas», dijo el alero sobre su salto a Europa después de una buena carrera en la NBA.

La Liga de Puerto Rico es la primera experiencia de Duarte fuera de la NBA, a la que parecía que podría regresar. Sin embargo, no parece encontrar propuestas en el mercado de la agencia libre que se abrió esta semana y eso refuerza su salto a Europa. El jugador reconoció haber disfrutado de la experiencia en una competición con menos presión. «Me he sentido fenomenal desde el primer día que llegué a Puerto Rico por el cariño y el amor de los aficionados. En la Liga en la que hay un buen nivel y hemos podido competir por el campeonato. He disfrutado del tiempo que he podido disfrutar con mis hijos, que era algo que no había podido hacer hasta ahora. Vamos a pescar, a la piscina, de paseo... Para mí estos momentos son muy importantes», insistió. El Unicaja le ofrece un entorno estable para su familia y un proyecto en el que sería referencia.

Para poder fichar a Chris Duarte, el Unicaja tendrá que hacer un desembolso económico de primer nivel, además de superar el interés de otros equipos que están interesados en el dominicano.