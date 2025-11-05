Tyson Pérez: «Antes jugaba como un pollo sin cabeza, sin control»

Es uno de los nombres propios del Unicaja en este comienzo de la temporada. Rechazó ofertas de la Euroliga para seguir en Málaga y su ... crecimiento dentro del equipo está siendo exponencial. Tyson Pérez analiza para SUR el momento dulce por el que atraviesa en el club cajista, las opciones que tuvo el pasado verano para salir y su posible regreso a la selección española.

-El Unicaja es un equipo en el que es complicado destacar a nivel individual y usted lo está haciendo. Ha empezado la temporada como un tiro...

-Me encuentro muy bien. La torcedura de tobillo que sufrió al final de la pasada temporada me molestó en verano, pero ya estoy recuperado. Tenía claro lo que Ibon me iba a pedir porque lo tuve en Andorra durante tres años. Vine bastante mentalizado de lo que encontraría y también con las manos abiertas y, por supuesto, preparado para trabajar en los entrenamientos. Sabía que era un grupo muy cerrado, que llevaba tiempo junto y sabía que tenía que adaptarme y encontrar mi hueco para poder ayudar.

¿Qué le dijo Ibon, qué condiciones le puso?

-Tampoco una conversación de ese estilo. Creo que como jugador profesional ya sabes lo que haces bien y no tan bien. Sabía lo que tenía que hacer para poder jugar: aportar intensidad y ser fuerte en el rebote. Esas dos cosas son las que me han ayudado a tener minutos y a adaptarme al equipo.

-Tenía el sambenito de las lesiones y no ha tenido ni un problema serio. ¿Qué ha hecho distinto respecto a otras temporadas?

-Trabajar mucho con Marcos Cerveró (preparador físico) y con los fisios del equipo. Al final el Unicaja lo tiene todo bastante controlado, todo el tema de las cargas. Ahora descansas y ahora juegas. Todo eso ayuda. La estructura del club es increíble y los jugadores tenemos que aprovecharla. No todos los clubes tienen estas herramientas.

-¿Sus problemas estaban en ser demasiado explosivo, que jugaba demasiado o a que no tenía los medios?

-Antes jugaba demasiado. En el Betis tenía partidos de más de 30 minutos, muchos partidos por encima de 30. Con la intensidad que yo juego es mucho. Lo mismo pasaba en los entrenamientos. Eso me llevaba a llevar el nivel muscular a unos extremos que no eran sanos. Eso me hacía no poder evitar esas lesiones y el nivel de carga físico. Aquí me está ayudando a ir por el buen camino.

-¿Ha aprendido a controlar su cuerpo?

-Sí, totalmente. Recuerdo que antes en los partidos y en los entrenamientos iba como un pollo sin cabeza. Jugaba sin control. Ahora leo mucho más el juego y entiendo dónde tengo que estar. Eso me ayuda a no tener un desgaste físico extremo para llegar a esas situaciones.

-Además ha completado su juego con un lanzamiento de tres más fiable. ¿Cómo lo ha mejorado?

-La verdad es que no he hecho nada especial. Es fruto del día a día, aprovechando los momentos antes y después de los entrenamientos con Alberto (Miranda). Eso ha sido el plus para llegar a meter más triples ahora.

-¿Cuáles son las expectativas del equipo? ¿Entiende que haya expectación por lo que pueda hacer?

-Es normal. En verano todos hacen sus 'pajiplantillas' e intentan descifrar hacia qué camino iremos. Es algo normal. Nosotros tenemos que acoplar las nuevas piezas, que es lo que nos determinará el camino. Tenemos equipo para luchar por todo. El proceso tardará un par de meses más. Dependemos de la adaptación de los nuevos y cada vez van sumando más.

-En esas 'pajiplantillas' que menciona, ¿se vio fuera del equipo en algún momento? Tuvo dos ofertas de equipos de la Euroliga que le pusieron por delante buenos contratos.

-La verdad es que no. El club apostó por mí desde el primer día que se enteró de esas ofertas. Las dos partes quisimos seguir juntos.

-Una oferta era del Armani Milán, ¿y la otra?

-Del París.

-Dos buenos destinos...

-La verdad es que no estaban mal...

-El caso es que al final decidió quedarse. ¿Se siente ahora con más peso en el equipo?

-Es cierto que intento ayudar a los nuevos, sobre todo a Chris (Duarte), que estamos juntos en la habitación. Hablamos mucho del baloncesto europeo y de situaciones que le son nuevas. Trato de transmitir mi experiencia en la pista. En el vestuario trato de dar tranquilidad al resto y hacer equipo. Creo que hace falta una buena química.

-Háblenos de esa relación con Duarte, un fichaje que ha generado una gran expectación. ¿Cómo es Chris Duarte en la intimidad?

-Muy tranquilo y familiar. Siempre intenta estar con su gente. Hace poca vida con el equipo fuera de la cancha, pero porque tiene a sus hijos. Se ha adaptado bastante bien.

-¿Le está convenciendo para jugar con la selección de la República Dominicana? ¿Qué va a hacer al final, jugará con España o con los dominicanos?

-De momento estoy esperando a que la FIBA sobre la carta que le hemos enviado desde la Federación Dominicana y luego ya decidiremos.

-Lo de Tyson viene por...

-Porque a mi padre le gustaba mucho el boxeo (por Mike Tyson). Era aficionado y le gustaba muchísimo. Boxeaba conmigo cuando yo era pequeño, además lo hacía bien. No me ha hecho falta usarlo... (risas).