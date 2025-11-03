Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ibon Navarro, entre Barreiro y Tyson Pérez, en un entrenamiento. Unicaja B. Fotopress
Liga Endesa

El Unicaja observa con preocupación la próxima ventana de selecciones

Hasta nueve jugadores podrían ser citados por las distintas federaciones para los partidos de final de mes

Juan Calderón

Juan Calderón

Málaga

Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:55

Con jugadores entrando y saliendo de la enfermería mientras se busca un recambio para David Kravish, el Unicaja onserva con preocupación la próxima ventana de ... selecciones en la que puede perder a casi toda su plantilla, nueve jugadores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

