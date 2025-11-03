El Unicaja observa con preocupación la próxima ventana de selecciones

Con jugadores entrando y saliendo de la enfermería mientras se busca un recambio para David Kravish, el Unicaja onserva con preocupación la próxima ventana de ... selecciones en la que puede perder a casi toda su plantilla, nueve jugadores.

La Liga ACB se paralizará tras la octava jornada para que se disputen los partidos de clasificación para el próximo Mundial. Teniendo en cuenta que los equipos de la Euroliga no ceden a sus profesionales, esto agrava la situación del resto, porque serán los que tendrán que abastecer a las selecciones. En España, la situación se ha complicado más todavía con la participación del Valencia en la Euroliga. El conjunto naranja ha sido el que más jugadores aportó a la selección en las últimas competiciones, pero ahora no lo hará. Así que esto va a repercutir en el resto.

El Unicaja podría perder hasta nueve jugadores en función de las distintas convocatorias. España podría tirar de Alberto Díaz, Barreiro y Tyson Pérez, aunque el caso de este último es una incógnita, pues se ha posicionado a favor de jugar con la República Dominicana, su país de origen en los últimos meses.

Precisamente, el país caribeño no sólo podría tirar de Pérez, sino también de Chris Duarte, que el verano pasado optó por no jugar con su selección tras acabar su etapa en el Baqueros de Bayamón por unas molestias en la espalda. El equipo dominicano juega contra México el 29 de noviembre y el 2 de diciembre. En principio, Duarte estará con su selección.

Volviendo a Europa, ya está confirmada la convocatoria de Francia de Killian Tillie, que debutará con el equipo absoluto galo en los partidos ante Bélgica y Finlandia. Castañeda puede ser otro de los citados, aunque su reciente experiencia con Bosnia para preparar el Europeo no fue positiva y acabó descartado al estar fuera de forma. Con el combinado balcánico podría jugar Emir Sulejmanovic, aunque en el caso del ala-pívot hace ya dos años que no juega con Bosnia. Está todavía por ver si Perry vuelve con Montenegro después de perderse el pasado Eurobasket para recuperarse físicamente de una temporada exigente. Montenegro ha nacionalizado a varios jugadores estadounidenses, el último Kyle Allman, ahora en el Turk Telekom. Por último está Olek Balcerowski, que también estará en los partidos de clasificación para el Mundial de 2027 ante Holanda y Austria.

Con una plantilla de trece jugadores y nueve potenciales seleccionables, a Ibon Navarro no le quedarían efectivos para el día a día, pues sólo estarían en Málaga James Webb, Kalinoski, Djedovic y Kravish, que está lesionado para varios meses. Todo esto sin contar con el pívot que está por llegar y que estaría con el equipo para esas fechas...